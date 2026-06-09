Fonecta avaa datansa ja 24 000 yritysasiakkaansa suomalaiselle AI-yhtiölle - syntyy kotimainen ylivoima B2B-myyntiin

Helsinki, 9.6.2026. Suomen luotetuin yritystietopalvelu Fonecta ja tekoäly-yhtiö Revial julkistavat tänään strategisen kumppanuuden, joka yhdistää tekoälyn voiman ja Suomen laajimman yritystietokannan. Kumppanuuden tavoitteena on luoda Pohjoismaiden johtava tekoälymyyntityökalu, joka kattaa koko myyntiprosessin aina yhteystietojen etsimisestä strategiseen päätöksentekoon asti.

Yhdessä yhtiöt kattavat poikkeuksellisen laajan kentän. Fonectalla on 89 miljoonan euron liikevaihto, yli kuusi miljoonaa kuukausikäyttäjää Suomessa ja Ruotsissa sekä yli 24 000 yritysasiakasta. Revial keräsi juuri miljoonan euron rahoituskierroksen ja sen tekoälyalustaa käyttävät jo useat suomalaiset pörssiyhtiöt ja kansainväliset suurorganisaatiot.

Tavoite on kunnianhimoinen ja selkeä. Luoda Pohjoismaiden johtava AI-myyntialusta, joka kattaa koko myyntiprosessin prospektoinnista myynnin johtamiseen.

Toinen tietää kaiken, toinen ymmärtää kaiken

Fonecta on Suomen käytetyin yritystietopalvelu. Sen tietokanta kattaa jokaisen suomalaisen yrityksen taloustiedot, päättäjätiedot ja luottoluokitukset. Ruotsissa konserni operoi Hitta.se-palvelua, jolla on neljä miljoonaa käyttäjää viikossa ja yli 24 000 yritysasiakasta.

Revial on tekoälyjärjestelmä, joka varmistaa jokaisen asiakaskohtaamisen laadun, auttaa myyjää arjen työssä ja synnyttää myyntityöstä päätöksentekoa ohjaavaa tietoa automaattisesti. Järjestelmää käyttävät lukuisat pörssiyhtiöt ja kansainväliset enterprise-organisaatiot, mikä kertoo sen kovasta tietoturvan tasosta.

Tänään Fonecta ja Revial lanseeraavat yhteistyön, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

Nykyiset myyntijärjestelmät kertovat mitä on tapahtunut. Fonectan data ja Revial kertovat mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.

Makrotaloustilanne haastaa yrityksiä. Myyntiorganisaatiot ovat puristuksessa.

Vaatimukset kasvavat. Paineet kasvavat. Samalla arvostus myyntityötä kohtaan ja ymmärrys sen haastavuudesta laskee. Kauppaa on tehtävä lisää, se on selvää kaikille.

Mutta miten sitä tehdään lisää, sillä on valtavasti merkitystä.

Refleksinomainen pakotettu toiston lisääminen ei ole ratkaisu. Myyntiä on tehtävä älykkäämmin. Suuremmalla asiakasymmärryksellä. Henkilökohtaisemmin. Myynnin on oltava ihmistyötä.

Ihmisten kohtaaminen, se, mikä tekee myynnistä arvokasta hukkuu järjestelmien, vaatimusten ja raportoinnin alle. Myyjä käyttää kolmesta viiteen eri järjestelmää suoriutuakseen työstään. Valtaosa on manuaalista raportointia ja tietokenttien täyttämistä. Myyjät uhraavat ihmiskohtaamisilta aikaa järjestelmien päivittämiseksi.

Luvut kertovat kaiken:

Lähes 70 prosenttia myyjän ajasta kuluu kaikkeen muuhun kuin asiakastyöhön.

Yli 90 prosenttia asiakastiedoista CRM:ssä on vanhentunutta tai puutteellista.

Vain joka viides organisaatio osuu myyntiennusteisiinsa.

Ongelma on vakava ja se vaatii radikaalia muutosta.

Yksi alusta. Paras data. Ei yhtään manuaalista työtä.

Fonectan ja Revialin kumppanuus mullistaa myyjän työn. Se vapauttaa myyjän tekemään sitä mitä hänen kuuluu, kohtaamaan ihmisiä.

Yhtiöt näkevät, että voimien yhdistäminen tuottaa kokonaisuuden joka on osiensa summaa suurempi. Kumppanuuden myötä myyjiltä säästyy tuntikausia aikaa paremmille kohtaamisille joka päivä. Samalla myynnin johto saa ensimmäistä kertaa laadukasta, reaaliaikaista tietoa siitä mitä kohtaamisissa oikeasti tapahtuu. Syntyy itseään kehittävä, ihmiskeskeinen myyntiprosessi.

Tätä tekoälyn käyttö on parhaimmillaan. Ihmisen ajan vapauttamista ihmistyöhön.

Konkreettisesti kumppanuus tarkoittaa:

Ennen tapaamista: Myyjä saa automaattisen briiffin joka sisältää Fonectan yritystiedot, talousanalyysin, päättäjäkartan ja luottoluokituksen. Tämä tieto yhdistettynä Revialin tekoälyn tuottamaan asiakkaan kohtaamishistoriaan ja pelikirjan suosituksiin. Valmistautuminen joka ennen vei 25 minuuttia tapahtuu nyt minuutissa.

Revialin tekoäly analysoi keskustelua. Se tunnistaa ostosignaalit, päätöksentekijäroolit ja riskit kaupan menettämiselle.

Tapaamisen jälkeen CRM päivittyy automaattisesti. Myyjä saa henkilökohtaisen coaching-palautteen. Kattava, personoitu yhteenvetoviesti lähtee asiakkaalle minuuteissa tuntien sijaan. Mikään lupaus ei unohdu.

Prospektoinnissa alusta tunnistaa parhaat nykyasiakkaat. Tekoäly palauttaa Fonectan datakannasta satoja ideaaliasiakkaita valmiina kontaktoitavaksi - päättäjien yhteystiedoilla ja personoiduilla lähestymisviestillä.

Myynnin johto näkee ensimmäistä kertaa mitä asiakasrajapinnassa oikeasti tapahtuu - reaaliajassa, perustuen kohtaamisten todelliseen sisältöön. Pipeline-kuva rakentuu keskusteluista, ei myyjien arvioista. Riskit nousevat esiin ennen kuin kauppa menetetään. Valmennustarpeet tunnistetaan datasta, eivät mutu-tuntumasta. Ennusteet joihin voi vihdoin luottaa.

“Datan arvo realisoituu vasta kun se on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Revialin teknologia vie datamme sinne missä se tuottaa eniten arvoa - myyjän käsiin, juuri ennen kriittistä hetkeä. Tätä yhdistelmää ei ole kenelläkään muulla.”

- Sami Lehmus, Chief Revenue Officer, Fonecta

Kotimaista kilpailuetua kansainvälisille markkinoille

Kumppanuus ei rajoitu Suomeen. Fonecta Group osti Ruotsin johtavan tietopalvelun Hitta.se:n ja operoi nyt kahdella pohjoismaisella markkinalla. Revial tukee kuutta kieltä ja laajentaa Pohjoismaihin vuoden 2026 aikana.

Malli on suoraan monistettavissa. Jokaisella pohjoismaisella markkinalla paikallinen, laadukas data yhdistettynä samaan tekoälyalustaan. Tätä yhdistelmää, paikallinen datakattavuus ja AI-pohjainen myyntiohjaus yhdessä ei ole kenelläkään muulla.

Kumppanuuden merkitys ulottuu yksittäisiä yrityksiä pidemmälle. Kun suomalaiset myyntiorganisaatiot saavat käyttöönsä maailmanluokan teknologian ja datan yhdessä alustassa, se nostaa koko kotimaisen myynnin tasoa.

Parempi myynti tarkoittaa parempaa kasvua, uusia työpaikkoja ja vahvempaa kilpailukykya kansainvälisillä markkinoilla.

“Tekoäly ei korvaa ihmistä. Se vapauttaa ihmisen tekemään sitä missä ihminen on paras - kohtaamaan toisen ihmisen. Tämä kumppanuus tekee siitä mahdollista mittakaavassa jota ei ole ennen nähty.”

- Jari Mattila, toimitusjohtaja, Revial

FONECTA LYHYESTI

Yhtiö: Fonecta Group

Liikevaihto: 88,7 M€ (2025)

Palvelut: Finder (FI), Hitta.se (SE), yritys- ja päättäjädata, luottoluokitukset

Käyttäjät: Yli 6 miljoonaa kuukausikäyttäjää | Finder 1,5M+/kk | Hitta.se 4M/vko | 24 000+ yritysasiakasta

Omistaja: Sponsor Capital (2023–), johto mukana omistajina

Verkkosivut: fonecta.fi | hitta.se

REVIAL LYHYESTI

Yhtiö: Revial (Spinder Company Oy)

Perustettu: 2023, Oulu

Toimiala: AI-pohjainen myyntiteknologia (Revenue Intelligence)

Asiakkaat: Suomalaisia pörssiyhtiöitä, kansainvälisiä enterprise-organisaatioita

Auditoinnit: Lukuisia Vendor Security Assessment -prosesseja läpäisty

CRM-integraatiot: Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot, Pipedrive

Kielet: 7 (FI, SE, EN, FR, DE, NO, NL)

Verkkosivut: revial.ai

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT

Revial: Jone Korpi, Head of AI & Co-founder, 045 137 1340, jone@revial.ai

Fonecta: Sami Lehmus, Chief Revenue Officer, sami.lehmus@fonecta.com