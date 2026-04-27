Veronmaksajien linjaukset vaalikaudelle 2027-2031:  Veromuutoksilla kasvua, menosäästöillä tasapainoa

Veronmaksajain Keskusliitto on julkaissut linjauksensa vaalikaudelle 2027-2031. Linjausten mukaan Suomen julkinen talous on saatava kestävälle uralle menosäästöillä sekä talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavilla rakenneuudistuksilla – ei yleisillä veronkiristyksillä. Menojen taso on nyt liian korkea suhteessa kansantalouden kantokykyyn, joten säästäväisyyden on oltava selvästi ensisijainen keino tasapainon palauttamisessa.

Verotuksen tulee olla vakaata, ennustettavaa ja kohtuullista. Talouskasvun ja työllisyyden vahvistaminen ovat olennaisia edellytyksiä myös Suomen julkisen talouden velkakestävyyden pitkäjänteiselle parantamiselle. Siksi tarvitaan kannustimia työntekoon ja yritteliäisyyteen.

Kuluvalla vaalikaudella toteutuvat ansiotulojen verotuksen ja yhteisöveron muutokset ovat olleet askelia oikeaan suuntaan. Ne muodostavat tukevan pohjan myös seuraavan vaalikauden veropolitiikalle. Tärkeää on se, ettei työn tekemisen ja teettämisen verotusta ainakaan kiristetä. Tämä koskee myös yritysten ja yrittäjien verotusta.

- Poukkoilu ja edestakainen siksakki ovat veropolitiikassa pahinta myrkkyä. Siksi jo pelkkä spekulointi esimerkiksi yhteisöverokannan alennuksen perumisella tai marginaaliverojen uudella kiristämisellä on haitallista, toteaa Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Veronmaksajien linjaukset jakautuvat kahdeksan teeman alle:

* Julkinen talous tasapainoon menosäästöillä ja rakenneuudistuksilla, ei veronkiristyksillä

* Verotuksen yleinen linja: kohtuus ja maltti ovat valttia, kannustimia tarvitaan

* Ansiotulojen verotus on ensisijainen kevennyskohde

* Yhteisövero ja pääomatulojen verotus: vakaus on lähtökohta, yritysten ja yrittäjien verotusta ei tule kiristää

* Kulutus- ja haittaveroja muutettava vain harkiten

* Kotitalousvähennys vakiinnutettava viimein, perintöjen ja lahjojen verotuksessa kohtuutta kaikille

* Soten rahoitus kestäväksi tuottavuutta parantamalla – maakuntaveroa ei pidä edes harkita

* Verovelvollisen oikeusturvaa on vaalittava valtiontalouden menosäästöistä huolimatta

Tutustu koko julkaisuun ”Veronmaksajien linjauksia vaalikaudelle 2027-2031”:veronmaksajat.fi/linjaukset