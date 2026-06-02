Junalla pääsee sujuvasti elämyksiin ja takaisin – VR lisää vuoroja kesätapahtumiin
9.6.2026 09:27:58 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
VR lisää kesätapahtumien yhteyteen junavuoroja useille reiteille. Lisävuorot helpottavat erityisesti myöhäisillan paluuliikennettä.
Hyvä joukko kesän tapahtumajunia on jo myynnissä VR:n kanavissa. Lisävuorot on merkitty vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahakuun violetilla Lisäjuna-tunnuksella.
Junalla on mutkatonta saapua tapahtumiin. Monilla paikkakunnilla asemalta on tapahtuma-alueelle lyhyt matka tai sujuvat jatkoyhteydet.
”Junalla pääsee sujuvasti ja mukavasti nauttimaan kesän elämyksistä. Olemme lisänneet vuoroja erityisesti tapahtumien paluuliikenteeseen, jotta kotiin pääsee helposti myös myöhään illalla,” kertoo VR:n kaukoliikenteen suunnittelujohtaja Mikko Linderoos.
Osa junista tarjoaa myös tapahtumateemaan sopivaa ohjelmaa. Esimerkiksi Ilosaarirock-lipun vaihto rannekkeeseen onnistuu kello 10:14 lähtevässä menojunassa Helsingistä Joensuuhun ensimmäisenä festaripäivänä 17.7.
Kesän aikataulut ja liput löytyvät vr.fi:stä ja sovelluksesta – lomalipulla voi matkustaa rajattomasti
Kesän kaikki lisä- ja tapahtumajunavuorot on koottu vr.fi:n sivulle Tapahtumiin junalla, ja uusia vuoroja lisätään sinne kesän edetessä. Kaikki julkaistut junavuorot ovat näkyvillä myös vr.fi:n ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.
Tapahtumien lisäksi junalla pääsee helposti myös luontokohteisiin eri puolilla Suomea. Pysähdymme kesän ajan Hillosensalmen seisakkeella, mikä mahdollistaa päiväretken Repoveden kansallispuistoon. Lisätietoa autottomista matkoista kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin on vr.fi:ssä sivulla Luontoon junalla.
Lomalippu on joustavin lipputyyppi kesän matkoihin: lipun voimassaoloaikana voi reissata rajattomasti kaikkialla Suomessa! Myös muut tutut lipputyypit, eli kerta-, sarja- ja kausiliput, sopivat tapahtumajunissa matkustamiseen.
Junaliput näihin tapahtumajuniin ovat jo myynnissä:
Kesärauha Turussa 12.–14.6.
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Lisäjuna 14.6.2026 IC640 Turun satama–Helsinki klo 23:35
Suomi Areena Porissa 23.–26.6.
- Lisäjuna 25.6. IC662 Pori–Tampere klo 19:55
- Lisäjuna 27.6. IC664 Pori–Tampere–Helsinki klo 00:55
Aito Iskelmä Porissa 26.–27.6.
- Lisäjuna 27.6. IC664 Pori–Tampere–Helsinki klo 00:55
Provinssirock Seinäjoella 25.–28.6.
- Lisäjuna 28.6. IC646 Seinäjoki–Tampere klo 03:00
- Lisäjuna 28.6. IC645 Seinäjoki–Vaasa klo 03:15
Wanaja Festival Hämeenlinnassa 3.–4.7.
- Lisäjuna 4.7. IC188 Tampere–Hämeenlinna–Helsinki klo 23:59
Kajaanin Runoviikko 3.–4.7.
- Junaohjelmaa 4.7 IC711 Kajaani–Oulu 9.17–11.25 ja IC70 Oulu–Kajaani 12.27–14.31
- Hyppää junaan ja nauti runoista Kajaanin Runoviikon taiteilijoiden lausumana!
Pori Jazz Porissa 10.–18.7.
- Lisäjuna 18.7. IC608 Pori–Tampere klo 00:55
- Lisäjuna 18.7. IC609 Helsinki–Pori klo 07.55
- Lisäjuna 19.7. IC610 Pori–Helsinki klo 00:55
Ilosaarirock Joensuussa 17. –19.7.
- Junaohjelmaa IC3 Helsinki–Joensuu 10.14–14.51
- Ilosaarirock-rannekkeiden vaihtoa
Tammerfest Tampereella 16.–18.7.
- Lisäjuna 19.7. IC610 Pori–Tampere–Helsinki klo 00:55
Lenny Kravitz Helsingissä 22.7.
- Lisäjuna 22.7. IC685 Helsinki–Tampere klo 23:25
Qstock Oulussa 24.–25.7.
- Lisäjuna 26.7. IC657 Oulu–Rovaniemi klo 01:25
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Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
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