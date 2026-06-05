Hartela rakentaa Robonicille uudet toimitilat Tampereen Lahdesjärvelle

Miehittämättömien lennokkien laukaisu- ja testausratkaisuja valmistava Robonic rakentaa omat toimitilat Tampereen Lahdesjärven teollisuusalueelle. 2 000 neliön toimitilarakennuksesta puolet on toimistotilaa ja puolet yhtiön valmistamien katapulttien huolto- ja esittelytiloja.

”Suomalaiseen korkeaan osaamiseen perustuvia ratkaisujamme käytetään erityyppisten ilma-alusten lähetykseen vaativassa sotilas- ja ilmailukäytössä eri puolilla maailmaa. Investoimme nyt tiloihin, jotka ovat alusta alkaen suunniteltu tuotteillemme. Lähetysalustojen huollon, kunnostuksen sekä esittelyn saman katon alle yhdistävät rakennus tulee palvelemaan toimintaamme pitkäjänteisesti. Robonic on myös omistajansa, puolustusteollisuuden monialaosaajan Safran Electronics and Defensen (SED) edustaja Pohjoismaissa ja tilat tulevat mahdollistamaan myös SEDin tuotteiden elinkaarituen toimintoja”, Robonicin toimitusjohtaja Markku Viitala toteaa.

Robonic tunnetaan globaalina markkinajohtajana paineilmakäyttöisissä UAV-lähetys­järjestelmissä, joilla miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan lähettää ilman kiitotietä. Tuotteet valmistetaan alihankkijoiden tuotantotiloissa eri puolilla Pirkanmaata.

Yhtiön uusi toimisto ja huolto- sekä esittelyhalli nousee Lahdesjärven alueelle erinomaisten liikenneyhteyksien varteen. Rakennuksen arkkitehtuuri pyrkii kaarevilla muodoillaan näyttävyyteen.

”Toimitiloissa panostetaan korkealaatuiseen arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Tarkoituksena on jo rakennuksen ulkomuodossa viestiä, että kyseessä on moderni hightech-alan yritys. Suunnittelutyötä on tehty huolellisesti, ja olemme huomioineet mahdollisuuden tulevaisuuden laajennuksille. Luottamuksellinen yhteistyö Robonicin tiimin, Hartelan ja suunnitteluryhmän kesken on ollut hyvin tiivistä ja hedelmällistä”, yksikönjohtaja Ruut Ronni A-Insinööreistä kertoo.

"Robonicin hankkeessa yhdistyvät vaativan erikoisosaamisen tukeminen ja toimivat, käyttäjän tarpeisiin suunnitellut tilaratkaisut. Meille on tärkeää, että toteutus tukee asiakkaan tavoitteita ja liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Tässä hankkeessa se näkyy vahvana kumppanuutena ja esimerkiksi asiakkaille tärkeiden ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden huolellisena suunnitteluna alusta alkaen”, sanoo Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila.

Rakennustyöt tontilla ovat käynnistyneet huhtikuun lopussa.