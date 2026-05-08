Tekova rakentaa uuden liikerakennuksen Lahteen – Rusta ja Jula avaavat myymälänsä tiloihin
9.6.2026 09:18:43 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekova rakentaa Lahteen Renkomäen alueelle noin 5 100 m²:n liikerakennuksen, johon sijoittuvat vähittäiskauppaketjut Rusta ja Jula.
Liikerakennus sijaitsee nelostien varrelle sijoittuvassa kauppakeskittymässä osoitteessa Laatukaari 1. Tontilla toimi aiemmin Plantagenin myymälä.
Hankkeen alkuperäinen tilaaja on norjalainen yksityinen kiinteistöyhtiö ja rakennuttaja, jolta ruotsalainen kiinteistöyhtiö Prisma Properties osti kiinteistön maaliskuussa 2026. Prisma Propertiesilla ja Tekovalla on tällä hetkellä käynnissä myös kaksi muuta yhteistä liikerakennushanketta sekä Raaseporissa että Iisalmessa.
”Meillä on ilo rakentaa uudet tilat Julalle ja Rustalle tälle erinomaiselle kauppapaikalle. Samoin olemme erittäin tyytyväisiä syventyneestä yhteistyöstä Prisma Propertiesin kanssa. Vähittäiskauppaketjut ovat viime vuosina investoineet ilahduttavasti Suomen markkinoille ja laajentaneet fyysistä myymäläverkostoaan. Tekovan vahva liiketilarakentamisen kokemus ja osaaminen tukevat tätä kehitystä”, kertoo Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.
”Kahden uuden pitkäaikaisen vuokralaisen myötä vahvistamme asemaamme markkinoilla, joille on ominaista vakaa kasvu ja kysyntä. Olemme myös iloisia siitä, että voimme syventää yhteistyötämme Tekovan kanssa”, sanoo Prisma Propertiesin varatoimitusjohtaja ja transaktioista vastaava johtaja Tom Hagen.
Rakennustyöt ovat käynnissä tontilla. Myymälät avaavat toimintansa vuoden 2027 alkupuolella.
Hanke on osa Q4/2025 solmittua kauppakokonaisuutta, josta Tekova tiedotti tammikuussa 2026.
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Yhteyshenkilöt
Jussi LahtinenLiiketoimintajohtajaTekova OyjPuh:050 340 3466jussi.lahtinen@tekova.fi
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Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 70 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
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