Tekova rakentaa uuden liikerakennuksen Lahteen – Rusta ja Jula avaavat myymälänsä tiloihin

Liikerakennus sijaitsee nelostien varrelle sijoittuvassa kauppakeskittymässä osoitteessa Laatukaari 1. Tontilla toimi aiemmin Plantagenin myymälä.

Hankkeen alkuperäinen tilaaja on norjalainen yksityinen kiinteistöyhtiö ja rakennuttaja, jolta ruotsalainen kiinteistöyhtiö Prisma Properties osti kiinteistön maaliskuussa 2026. Prisma Propertiesilla ja Tekovalla on tällä hetkellä käynnissä myös kaksi muuta yhteistä liikerakennushanketta sekä Raaseporissa että Iisalmessa.

”Meillä on ilo rakentaa uudet tilat Julalle ja Rustalle tälle erinomaiselle kauppapaikalle. Samoin olemme erittäin tyytyväisiä syventyneestä yhteistyöstä Prisma Propertiesin kanssa. Vähittäiskauppaketjut ovat viime vuosina investoineet ilahduttavasti Suomen markkinoille ja laajentaneet fyysistä myymäläverkostoaan. Tekovan vahva liiketilarakentamisen kokemus ja osaaminen tukevat tätä kehitystä”, kertoo Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

”Kahden uuden pitkäaikaisen vuokralaisen myötä vahvistamme asemaamme markkinoilla, joille on ominaista vakaa kasvu ja kysyntä. Olemme myös iloisia siitä, että voimme syventää yhteistyötämme Tekovan kanssa”, sanoo Prisma Propertiesin varatoimitusjohtaja ja transaktioista vastaava johtaja Tom Hagen.

Rakennustyöt ovat käynnissä tontilla. Myymälät avaavat toimintansa vuoden 2027 alkupuolella.

Hanke on osa Q4/2025 solmittua kauppakokonaisuutta, josta Tekova tiedotti tammikuussa 2026.