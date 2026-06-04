Presidentti Stubb Tallinnaan

Maailma murroksessa – Kultaranta keskustelut 2026 tuovat näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen 4.6.2026 14:06:24 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 40/2026 4.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa kansainvälinen päivä. Silloin tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Toimittajat Zanny Minton Beddoes ja Gideon Rachman moderoivat ensimmäisen päivän keskustelut. Tapahtuman toinen päivä keskittyy kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Päivän keskustelujen moderaattori on toimittaja Olli Seuri. Tasavallan presidentti avaa Kultaranta-keskustelut torstaina 11. kesäkuuta klo 12.30 alkusanoilla. Tämän jälkeen aloituspaneelissa hänen kanssaan keskustelee Ken