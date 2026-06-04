Presidentti Stubb Tallinnaan
9.6.2026 09:09:33 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 41/2026
9.6.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Tallinnassa Virossa tiistaina 9. kesäkuuta 2026. Tapaamiseen osallistuu myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
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En värld i förändring – Gullrandadiskussionerna 2026 ger perspektiv på ett aktuellt tema4.6.2026 14:06:24 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 40/2026 4.6.2026 Republikens president Alexander Stubb står värd för Gullrandadiskussionerna i Nådendal 11–12 juni 2026. I år är temat för de utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna Globala, regionala och lokala perspektiv på en värld i förändring. Evenemanget inleds med en internationell dag. Då analyseras geopolitiska och lokala trender och deras samspel mellan och inom olika regioner, inklusive Afrika, Mellanöstern, Asien, Europa och Förenta staterna. Diskussionerna leds av journalisterna Zanny Minton Beddoes och Gideon Rachman. Den andra dagen ägnas åt att granska internationella växelverkningar ur ett finländskt perspektiv. Diskussionerna leds av journalisten Olli Seuri. Republikens president öppnar Gullrandadiskussionerna med ett anförande torsdagen den 11 juni kl. 12.30. Därefter samtalar han med Kenyas president William Ruto i den inledande paneldiskussionen. Dagens andra paneldebatt börjar kl. 14.20 och behandlar geopolitike
Maailma murroksessa – Kultaranta keskustelut 2026 tuovat näkökulmia ajankohtaiseen aiheeseen4.6.2026 14:06:24 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 40/2026 4.6.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa kansainvälinen päivä. Silloin tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Toimittajat Zanny Minton Beddoes ja Gideon Rachman moderoivat ensimmäisen päivän keskustelut. Tapahtuman toinen päivä keskittyy kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Päivän keskustelujen moderaattori on toimittaja Olli Seuri. Tasavallan presidentti avaa Kultaranta-keskustelut torstaina 11. kesäkuuta klo 12.30 alkusanoilla. Tämän jälkeen aloituspaneelissa hänen kanssaan keskustelee Ken
A World in Transition - the 2026 Kultaranta Talks bring perspectives to a current topic4.6.2026 14:06:24 EEST | Press release
Office of the President of the Republic Press release 40/2026 4 June 2026 On 11 and 12 June, President of the Republic of Finland Alexander Stubb will host the 2026 Kultaranta Talks at Kultaranta in Naantali. The theme of this year’s discussions on foreign and security policy is A World in Transition – Global, Regional and Local Perspectives. The two-day event will open with an international day focusing on geopolitical and local developments, as well as their interplay across and within different regions, including Africa, the Middle East, Asia, Europe and the United States. Journalists Zanny Minton Beddoes and Gideon Rachman will moderate the discussions. The second day of the event is dedicated to examining international interactions from a Finnish perspective. Journalist Olli Seuri will serve as the moderator. President Stubb will open the Kultaranta Talks on Thursday 11 June at 12.30 with opening remarks. After this, he will be joined by President of Kenya William Samoei Ruto in t
Kenyas presidentpar på statsbesök till Finland2.6.2026 12:58:46 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 39/2026 2.6.2026 Republiken Kenyas president William Samoei Ruto och hans maka Rachel Ruto kommer på statsbesök till Finland 10–11 juni 2026. Värdar för besöket är republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb. Centrala teman för statsbesöket är att fördjupa de bilaterala relationerna mellan Finland och Kenya, stärka samarbetet mellan länderna i internationella sammanhang, reformera det multilaterala systemet och främja handeln mellan Finland och Kenya. President Stubb och fru Innes-Stubb tar emot det kenyanska presidentparet vid en välkomstceremoni onsdagen den 10 juni framför Presidentens slott i Helsingfors. Allmänheten kan följa ceremonin från Salutorget med början cirka klockan 10. Efter ceremonin förs officiella överläggningar på Presidentens slott. Utöver de bilaterala relationerna diskuteras det multilaterala samarbetet, FN-systemets utveckling och fredsmedling, regionala frågor i Afrika och Europa, situati
Kenian presidenttipari valtiovierailulle Suomeen2.6.2026 12:58:46 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 39/2026 2.6.2026 Kenian tasavallan presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto saapuvat valtiovierailulle Suomeen 10.–11. kesäkuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Valtiovierailun keskeisiä teemoja ovat Suomen ja Kenian kahdenvälisten suhteiden syventäminen ja maiden yhteistyön vahvistaminen kansainvälisissä yhteyksissä, monenvälisen järjestelmän uudistaminen sekä Suomen ja Kenian välisen kaupan edistäminen. Presidentti Stubb ja rouva Innes-Stubb vastaanottavat Kenian presidenttiparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin keskiviikkona 10. kesäkuuta Presidentinlinnan edustalla. Yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta noin kello 10 alkaen. Seremonioiden jälkeen Presidentinlinnassa käydään viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat kahdenvälisten suhteiden lisäksi monenvälinen yhteistyö, YK-järjestelmän kehittäminen ja rauhanvälitys, A
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