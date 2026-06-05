Tampereen Energian energiantuotannon päästöintensiteetti vähenee 71 % vuoteen 2031 mennessä - päästövähennystavoitteet saivat kansainvälisen hyväksynnän

Tampereen Energian keskeinen tavoite on vähentää sähkön ja lämmön tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen intensiteettiä 71 prosenttia tuotettua megawattituntia kohden vuoteen 2031 mennessä vuoden 2023 tasosta.

”SBTi:n hyväksyntä on meille tärkeä virstanpylväs. Se vahvistaa, että ilmastotyömme perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin ja että tekemämme investoinnit vievät energiantuotantoamme oikeaan suuntaan. Päästövähennykset ovat meille kaukolämmön hyväksyttävyyden ja kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä, tätä myös asiakkaamme odottavat”, korostaa energiamarkkinoista ja hiilineutraaliudesta vastaava johtaja Jukka Joronen hyväksynnän merkitystä.

Tavoite tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotamme energiaa tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä pienemmillä päästöillä. Muutos perustuu energiantuotannon määrätietoiseen uudistamiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen.

Viime vuosina Tampereen Energia on investoinut tuotantoratkaisuihin, jotka vähentävät energiantuotannon päästöjä. Näitä ovat olleet mm. kattavat investoinnit fossiilisia polttoaineita biomassalla korvanneeseen Naistenlahti3 -kattilaan ja Lielahden sähkökattilalaitokseen ja kaukolämpöakkuihin. Lisäksi olemme lisänneet hukkalämpöjen hyödyntämistä ja lämpöpumpputeknologioita mm. savukaasujen talteenotossa ja uudelleen hyödyntämisessä. Samalla energiantuotannon energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti.

Päästövähennystyö jatkuu myös tulevina vuosina. Tampereen Energia tavoittelee muun muassa mahdollisten datasalien ja teollisuuden hukkalämpöjen lisähyödyntämistä. Näistä esimerkkinä on Ren-Gasin vetyhanke Tarastenjärvellä. Lisäksi pidämme avoinna mahdollisuuden investoida tulevaisuudessa myös pienydinvoimaan, mikäli teknologia ja toimintaympäristö kehittyvät siihen suuntaan.

Energiantuotannon omien päästöjen lisäksi Tampereen Energia sitoutuu vähentämään energiantuotantoon liittyvän arvoketjun päästöjä 28 prosenttia vuoteen 2031 mennessä. Tavoite kattaa muun muassa energiantuotannon elinkaareen liittyvät päästöt, joihin kuuluvat esimerkiksi kuljetus, korjuu ja jätehuolto.

Lisäksi Tampereen Energia sitoutuu vähentämään myydyn ja jaellun fossiilisen maakaasun käyttöön liittyviä päästöjä 47 prosenttia samalla aikavälillä.

SBTi (Science Based Targets initiative) arvioi yritysten ilmastotavoitteet riippumattomasti ja varmistaa, että ne ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Tampereen Energian tavoitteet hyväksyttiin toukokuussa 2026.

Tampereen Energian SBTi-tavoitteet vuoteen 2031

Energiantuotannon scope 1 ja 2 -päästöintensiteetti vähenee 71 % tuotettua megawattituntia kohden vuoden 2023 tasosta.

Energiantuotantoon liittyvät scope 3 -päästöt vähenevät 28 %.

Myydyn ja jaellun fossiilisen maakaasun käyttöön liittyvät scope 3 -päästöt vähenevät 47 %.





Mikä on Science Based Targets?

Science Based Targets -aloite (SBTi) on kansainvälinen ja voittoa tavoittelematon aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, jotka ovat Pariisin ilmastosopimuksen ja uusimman ilmastotutkimuksen mukaisia. YK:n Global Compact, CDP, Maailman luonnonvarainstituutti (WRI) ja WWF perustivat aloitteen vuonna 2015. Maailmanlaajuisesti jo 10 000 yritystä on asettanut päästövähennystavoitteet aloitteen mukaisesti.