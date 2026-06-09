Rottien torjunta Vaasassa alkaa loppukesällä
9.6.2026 09:52:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuluneen vuoden aikana vaasalaiset ovat raportoineet aktiivisesti rottahavainnoista. Asukkailta tulleen palautteen myötä Vaasan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki aloittaa rottien torjunnan viemäriverkostossa.
– Rottahavainnot kaupungille näyttävät lisääntyvän edelleen maltillisesti, mutta tilanne on yhä rauhallinen. Syytä huoleen tai pelkoon ei ole, ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi sanoo.
Torjunta toteutetaan viemäriverkostoon sijoitettavilla ansoilla. Palvelu hankitaan ulkopuoliselta torjuntayritykseltä.
Torjunta alkaa loppukesällä ja jatkuu vähintään vuoden 2027 loppuun asti. Jatkosta päätetään myöhemmin torjunnan tulosten ja rottien määrän perusteella.
Ansat sijoitetaan havaintojen perusteella
Torjuntatoimet kohdennetaan sinne, missä niille on eniten tarvetta. Ansojen sijoittelussa hyödynnetään kaupungin rottahavaintoportaaliin tehtyjä ilmoituksia sekä torjuntayrityksen asiantuntemusta. Ansoja voidaan siirtää torjunnan aikana sen mukaan, missä niistä saadaan paras hyöty.
Koska ansat sijoitetaan viemäriverkostoon, ne eivät näy katukuvassa tai vaikuta asukkaiden arkeen.
Kiinteistönomistajilla vastuu omista tonteistaan
Kaupungin toteuttama torjunta ei muuta kiinteistönomistajien velvollisuutta huolehtia rottien torjunnasta omilla kiinteistöillään.
Jos tontilla havaitaan poikkeuksellisen paljon rottia, tulee kiinteistön omistajan tai haltijan ryhtyä tarvittaviin torjuntatoimiin.
Ennaltaehkäisy on yhteinen asia
Torjuntatoimien lisäksi on tärkeää ehkäistä rottakannan kasvua. Rottien määrä lisääntyy eniten silloin, kun niillä on ruokaa.
Asukkaiden ja taloyhtiöiden tulee huolehtia, ettei rotille ole tarjolla ravintoa.
- Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja kannen mennä aina kiinni.
- Roskia ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.
- Ruuantähteet tulee laittaa roskiin tai kompostoriin, ei wc-pönttöön.
- Ruokajätteen kompostointi on sallittua vain suljetussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa. Avokompostiin saa laittaa ainoastaan puutarhajätettä.
- Lintuja ei pidä ruokkia sulan maan aikana. Kun maa on jäässä, tulee ruokinnassa käyttää ruokinta-automaatteja, ruokaa ei saa heittää suoraan maahan. Ruokintapaikka tulee pitää siistinä.
Rottahavainnon voi ilmoittaa kaupungille sähköisellä lomakkeella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa HirvijärviYmpäristötoimen johtajaPuh:0407775176esa.hirvijarvi@vaasa.fi
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