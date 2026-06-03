Robokuljetus laajenee Sale Paukkulaan – Sympaattiset kuljetusrobotit palvelevat jo yhdeksässä SSO:n toimipaikassa

Robokuljetus on ollut suosittu palvelu asiakkaiden keskuudessa sen käyttöönotosta lähtien. Kuljetusrobotit myös herättävät positiivista huomiota ostostenkuljetusreissuillaan. S-ryhmän kumppani robokuljetuksissa on Starship Technologies, joka on maailman johtava autonomisten kuljetusrobottien kehittäjä ja valmistaja.

– On hienoa, että saamme lisää näitä veikeitä työkavereita toimialueellemme. Robot saavat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa paljon tykkäyksiä ja näkyvyyttä. Onhan tämä uudenlainen innovatiivinen palvelu sekä arjen helpottaja, kertoo SSO:n toimialajohtaja Heikki Vottonen.

Asiakkaiden on mahdollista valita päästötön, nopea ja arkea helpottava robokuljetus tilatessaan ostoksensa S-kaupat mobiilisovelluksesta. Robottien toimintasäde on jopa kolme kilometriä toimipaikasta, ja tilaukset tulevat noin tunnin sisällä asiakkaan luo. Kaupan henkilökunta pakkaa asiakkaan ostokset ja nostaa ne kuljetusrobotin kyytiin. Asiakas voi seurata robotin kulkua sovelluksesta reaaliaikaisesti. Kun robokuljetus on perillä, asiakas saa tästä ilmoituksen puhelimeensa. Kuljetusrobotin kansi aukeaa sovelluksen avulla ja kannen avautuessa alkaa soimaan myös jokin tuttu kappale tai melodia tilaajan iloksi.

– Vihdoin saamme robot tiimikavereiksemme tänne Sale Paukkulaan. Asiakkaat ovatkin meiltä niitä kovasti toivoneet. On mukavaa, että saamme nyt toteuttaa toiveet ja tarjota asiakkaille helpon ja kätevän robokuljetuksen, Sale Paukkulan myymäläpäällikkö Marika Virta sanoo iloisena.

Nopea tunnin toimitus tarjolla kuudesta Sale-myymälästä

Ruoan verkkokaupan asiakasmäärien kasvun myötä myös asiakkaiden tarpeet monipuolistuvat: vaikka monet tilaavatkin suuremmat ostokset etukäteen, pienempien tilausten kysyntä on selvästi kasvussa. Robokuljetusten lisäksi kuudesta SSO:n Sale-myymälästä (Virkkala, Hiidensalmi, Nummela, Perttilä, Paukkula ja Hermanni) voi tilata pikkuostokset kotiin myös tunnin toimituksella.

– Tunnin toimitus on helppo ja nopea tapa sujuvoittaa omaa arkea, kun kaupassakäynti esimerkiksi unohtuu tai siihen ei ole aikaa. Ostokset tulevat kotiovelle käden käänteessä. Verkkokauppatilaamisen suosio perustuu sen vaivattomuuteen, ja nyt asiakkaalla on käytössään useita eri toimitusvaihtoehtoja, joista valita se itselle juuri sopivin, Vottonen jatkaa.

Näin tilaat tunnin toimituksen:

Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla. Jos tunnin toimitus on mahdollinen asiakkaan alueella, näkyy se vaihtoehtona toimitustapavalikoimassa. Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista pakasteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata. Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.

S-kaupat

S-ryhmän ruoan verkkokauppaa eli S-kaupat-palvelua on käyttänyt jo 12 % suomalaisista (Suomi syö 2024)

Palvelu on tarjolla noin 400 myymälässä ympäri Suomen.

Valtakunnallisesti yli 40 000 kotitaloudessa suunnitellaan ja tilataan ruokaostokset etukäteen säännöllisesti

S-ryhmän ruoan verkkokauppa kasvaa keskimäärin 20 % vuosivauhtia

Palvelun suosion syy on yksinkertainen: Siinä säästää aikaa ja vaivaa, ostokset etukäteen suunnittelemalla myös rahaa ja hävikki vähenee. Ruoan verkkokaupasta saa saman kuin myymälästä. Tuttu laaja valikoima ja aina edullinen ostoskori sekä laadukas palvelu tuotteiden valinnasta niiden toimitukseen. Ja Bonukset päälle.

Lisätietoja: toimialajohtaja Heikki Vottonen p. 044 320 5600

Tietoja Starship Technologiesista:

Starship Technologies perustettiin vuonna 2014 kahden Skypen perustajajäsenen, Janus Friisin ja Ahti Heinlan toimesta. Heinla toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Yritys on tähän mennessä kerännyt yli 230 miljoonaa dollaria rahoitusta sijoittajilta. Ennen Starshipin perustamista Ahti osallistui kilpailuun, jossa suunniteltiin robottia Nasalle. Ehdotus ei voittanut, mutta Ahti ja Janus patentoivat teknologian ja perustivat Starship Technologiesin.

Starship on kiistaton markkinajohtaja autonomisessa viimeisen kilometrin toimituksessa. Sen yli 2 700 robottia toimii yli 270 paikkakunnalla maailmanlaajuisesti, ja robotit ovat kulkeneet yli 12 miljoonaa mailia sekä suorittaneet lähes 10 miljoonaa toimitusta ympäri maailmaa – ensimmäisenä ja ainoana robottitoimituspalveluna tässä mittakaavassa. Robotit ylittävät maailmanlaajuisesti 125 000 tietä päivittäin, eli noin kaksi sekunnissa. Keskimääräinen akkukäyttöinen Starship-toimitus kuluttaa yhtä vähän energiaa kuin vedenkeittimen kiehauttaminen.

Starship Technologies toimii nykyisin Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Sveitsissä, Tšekissä ja Saksassa. Suomessa Starship tekee tällä hetkellä yhteistyötä Woltin ja S-ryhmän kanssa ja toimittaa tilauksia sadoilletuhansille kotitalouksille. Yritys toimii myös kymmenillä yliopistokampuksilla Yhdysvalloissa.

Website: https://www.starship.xyz

Facebook: @StarshipRobots

X (Twitter): @StarshipRobots