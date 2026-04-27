Ilmastokriisi, puuttuvat äänet ja imperiumin ydin

Kantaesityksistä Kati Raatikaisen ja Milla Martikaisen Sotku ja rakkaus, Eliel Tammiharjun Lampi 2 ja Marika Peuran Imperial Stage nähdään Zodiakin omalla studionäyttämöllä Zodiak Stagella. Elina Pirisen suurimuotoinen Ghosts of Rosegarden saa ensi-iltansa Tanssin talon Erkko-salissa.

Kantaesitysten lisäksi syksyn ohjelmistossa nähdään Zodiak Laboratory -residenssivieraina työpari Lintu Lover & Edet Cane sekä Tuulia Soininen. Syyskuussa Zodiak tekee yhteistyötä Mediakulttuuriyhdistys M-Cultin kanssa ilmaisesityksenä nähtävän The Inexorable Non-Player Character -teoksen tiimoilta.

Neljä lähestysmiskulmaa tanssiteokseen

Syyskauden aloittaa koreografi Kati Raatikaisen ja skenografi ja esitystaiteilija Milla Martikaisen sekä työryhmän Sotku ja rakkaus. Teoksessa pohditaan, miltä tuntuu elää ihmisenä ilmasto- ja ympäristökriisien ajassa. Esityksessä eri tavoin liikkuvat esiintyjät syövät, sotkevat, hellivät ja vajoavat kauhuun tuntemattoman tulevaisuuden edessä. Sotkun ja rakkauden ensi-ilta on 21. elokuuta Zodiak Stagella.

Ghosts of Rosegarden on monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin viides yhteisteos ottaa vauhtia klassisen musiikin teosten ja narratiivien karuista naiskohtaloista ja kääntää ne päälaelleen. Kabrellin luonnonvoimaisen sävellyksen esittää teoksessa kamariorkesteri Avantin! viisi muusikkoa. Ghosts of Rosegarden nähdään Tanssin talossa 6.–10. lokakuuta.

Lampi 2 on Eliel Tammiharjun ja työryhmän äänisuunnittelu, jossa sävelet piilottelevat ja puuttuvat aina siihen asti, että ne voivat tulla tanssituiksi. Teos on toteutettu Tammiharjun kehittämällä puuttuvan äänen menetelmällä. Siinä jokainen poistuminen tarkoittaa salaisuuden paljastumista. Esityksessä nähdään lavalla tanssijat Anna Maria Häkkinen ja Johan Högsten. Lampi 2 saa ensi-iltansa Zodiak Stagella 22. lokakuuta.

Zodiakin syyskauden päättää Marika Peuran uusi teos Imperial Stage. Se on osa teossarjaa, joka reflektoi koreografian keinoin taiteilijan sosiopoliittista asemaa paikallisessa kontekstissaan. Sarjan ensimmäinen osa, sooloteos Amalgam Melee, sai ensi-iltansa syyskuussa 2024. Imperial Stage tarkastelee ruumista imperiumin ytimessä — ruumista joka ylläpitää järjestelmää; järjestelmää, joka antaa meille materiaaliset etuoikeudet. Teos saa ensi-iltansa Zodiak Stagella 26. marraskuuta.

Residenssit ja ilmaiset tapahtumat

Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti, joka tarjoaa kauden aikana kahdelle tai kolmelle työryhmälle mahdollisuuden kehittää teosideoitaan parin viikon ajan studiossa. Residenssijaksojen lopuksi järjestetään kaksi yleisölle avointa tilaisuutta, jossa työskentelyä ja sen tuloksia esitellään työryhmän valitsemalla tavalla.

Syksyn 2026 Zodiak Laboratory -taiteilijat ovat työpari Lintu Lover ja Edet Cane, sekä Tuulia Soininen. Lover ja Cane työskentelevät residenssissä lokakuussa ja Soininen marras-joulukuun taitteessa.

Zodiakin syyskauden ohjelmistoon kuuluu lisäksi ilmaisesityksenä nähtävä Nina Daviesin ja 2girls1compin teos The Inexorable Non-Player Character. Teoksen esitys on osa Mediakulttuuriyhdistys M-Cultin Gaming the Civic -ohjelmaa. Kolme kertaa ilmaisesityksenä nähtävä teos keskittyy kehityskulkuihin, joissa digitaaliset ja fyysiset kehot muokkaavat toisiaan.

Zodiakin syksyn 2026 ohjelmisto

Kantaesitykset

Kati Raatikainen – Milla Martikainen: Sotku ja rakkaus. Zodiak Stage, 21.8.–3.9.

Elina Pirinen: Ghosts of Rosegarden. Tanssin talo / Erkko-sali, 6.10.–10.10.

Eliel Tammiharju: Lampi 2. Zodiak Stage, 22.10.–4.11.

Marika Peura: Imperial Stage. Zodiak Stage, 26.11.–10.12.

Ilmaistapahtumat

Nina Davies & 2girls1comp: The Inexorable Non-Player Character. Tanssin talo / aulalämpiö, 5. & 6.9.

Zodiak Laboratory -demot: Lintu Lover & Edet Cane. Zodiak Studio B2, 29. & 30.10.

Zodiak Laboratory -demot: Tuulia Soininen. Zodiak Studio B2, 3. & 4.12.

Katso kevään koko ohjelmisto osoitteesta www.zodiak.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle