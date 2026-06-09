Kela alkaa lähettää kunnille työttömyystukien ennakkoilmoituksia
9.6.2026 10:36:38 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela alkaa lähettää kunnille työttömyystukien ennakkoilmoituksia kuukausittain. Kunnat voivat hyödyntää ilmoitusten tietoja ennakoidessaan työttömyystukien rahoitusvastuutaan.
Kela alkaa lähettää kunnille kuukausittain työttömyystukien ennakkoilmoituksia etuustietopalvelu Kelmussa. Työttömyystuen ennakkoilmoitus sisältää tiedot niistä työttömistä henkilöistä, joille on maksettu 60 päivää yleistukea tai ansiopäivärahaa.
Kunnat voivat hyödyntää ilmoitusten tietoja ennakoidessaan, paljonko uusia työttömiä henkilöitä siirtyy kuntien rahoitusvastuulle sen jälkeen, kun heille on maksettu 100 päivää työttömyystukea.
Ennakkoilmoitusten tarkoitus on parantaa kuntien mahdollisuuksia ennakoida työttömyystukien rahoitusvastuutaan. Kunnat voivat myös pyrkiä vaikuttamaan näiden työttömien henkilöiden työllistymiseen ennen kuin heidän työttömyystukensa siirtyvät kuntien rahoitusvastuulle.
Ennakkoilmoitus käyttöön kesäkuussa 2026
Työttömyystuen ennakkoilmoitus perustuu yleistukilakiin ja työttömyysturvalakiin, joiden mukaan Kelalla on oikeus luovuttaa kunnalle yleistuen tai ansiopäivärahan saajan tiedot, kun hänelle on maksettu työttömyystukea 60 päivältä.
Työttömyystuen ennakkoilmoitus otetaan käyttöön kesäkuussa 2026. Kela toimittaa ensimmäiset ilmoitukset kunnille etuustietopalvelu Kelmussa kesäkuun lopulla. Heinäkuusta alkaen ilmoitukset toimitetaan kerran kuukaudessa samaan aikaan kun työttömyystuen laskuihin liittyvät henkilöluettelot.
Ennakkoilmoitus sisältää työttömyystuen saajan henkilötiedot
Yleistuen ja ansiopäivärahan saajista toimitetaan erilliset ennakkoilmoitukset. Ennakkoilmoitus sisältää nämä tiedot sekä yleistuen että ansiopäivärahan saajista:
- henkilön nimi
- henkilötunnus
- ilmoitus siitä, että 60 päivää tukea on täyttynyt edellisen kuukauden aikana henkilölle maksetun työttömyystuen aikana.
Esimerkki:
Ansiopäiväraha ajalta 1.–31.5.2026 maksetaan työttömälle kesäkuussa 2026.
60 maksupäivää täyttyy 27.5.2026.
Kunta saa ilmoituksen 60 päivän täyttymisestä heinäkuussa.
Näin löydät ennakkoilmoituksen etuustietopalvelu Kelmusta
Kela lähettää työttömyystukien ennakkoilmoitukset kunnille Kelan etuustietopalvelu Kelmussa. Kunnat saavat ilmoitukset Kelmusta samasta paikasta ja samoilla käyttövaltuuksilla kuin työttömyystukien laskuihin liittyvät henkilöluettelot.
Näin löydät ennakkoilmoituksen etuustietopalvelu Kelmusta:
- Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi-tunnistuksella. Tarvitset Suomi.fi-valtuuden "Työttömyysetuuksien laskutusaineistojen tarkastelu".
- Valitse valikosta ”Kelan välittämät ilmoitukset”.
- Valitse ”Työttömyysetuuslistat”.
- Valitse väliotsikon ”Ennakkoilmoitukset” alta ”Yleistukea (työttömyys) vähintään 60 päivää” tai ” Ansiopäivärahaa vähintään 60 päivää”.
Jos henkilön etuus muuttuu takautuvasti, Kela voi lähettää ennakkoilmoituksen uudelleen
Kun kunnat ennakoivat rahoitusvastuulleen siirtyvien henkilöiden määrää, on hyvä huomata, että heidän saamissaan työttömyystuissa voi tapahtua takautuvia muutoksia. Tällöin 60 päivän täyttyminen voidaan joutua laskemaan uudelleen.
On siis mahdollista, että Kela lähettää ennakkoilmoituksen 60 päivän täyttymisestä uudelleen, vaikka se olisi lähetetty jo aiemmin ja henkilö olisi jo siirtynyt kunnan rahoitusvastuulle.
Työttömyysturvan laskutuksen yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää ennakkoilmoituksista, laskutuksen perusteista tai laskuihin liittyvistä henkilöluetteloista, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tyottomyysturva.kuntalaskutus@kela.fi.
Jos sinulla on kysyttävää laskutuksesta tai laskutusosoitteista, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myyntilaskut@kela.fi.
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