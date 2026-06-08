Vetymikroverkot voivat tulevaisuudessa tuottaa energiaa asuin- ja teollisuusalueilla sekä laivoissa

Uusiutuvan energian liittäminen paikallisiin energiajärjestelmiin on pitkään ollut haastavaa tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelevan tuotannon vuoksi. Vahid Shahbazbegian tutkii sähkötekniikan väitöskirjassaan, miten vety voi toimia joustavana energiankantajana monienergiamikroverkoissa.

– Mikroverkko on pienimuotoinen energiajärjestelmä, joka voi toimia joko pääsähköverkkoon kytkettynä tai itsenäisesti niin sanotussa saarekekäytössä. Esimerkit ulottuvat asuinalueista ja teollisuuslaitoksista sähköautojen latauskeskuksiin ja merellä kulkeviin laivoihin, Shahbazbegian selittää.

Shahbazbegianin työ korostaa sektorikytkennän eli sähkö- ja vetyverkkojen yhdistämisen roolia ja tärkeyttä. Tämä integraatio voi auttaa vakauttamaan sähkön hintaa pienentämällä kysynnän ja tarjonnan välistä epätasapainoa, mikä parantaa myös järjestelmän resilienssiä.

– Kun aurinko- tai tuulivoiman tuotanto ylittää kysynnän, ylijäämäsähköllä voidaan tuottaa vetyä, joka puolestaan voidaan muuntaa takaisin sähköksi silloin, kun tuotanto on vähäistä, Shahbazbegian sanoo.

Mikroverkot voivat vahvistaa energiajärjestelmän häiriönsietokykyä

Tutkimus liittyy tiiviisti ajankohtaiseen keskusteluun energiaturvallisuudesta ja Euroopan pyrkimyksistä irtautua fossiilisista polttoaineista. Shahbazbegianin mukaan vety ja mikroverkot voivat tuoda paikallisiin energiajärjestelmiin lisää joustavuutta ja resilienssiä.

– Mikroverkko voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti jopa pitkittyneiden sähkökatkojen tai toimitushäiriöiden aikana luottamalla omaan paikalliseen energiantuotantoon ja varastointiin. Jos lisäksi varastoimme uusiutuvan energian ylijäämän vedyksi ja käytämme sitä myöhemmin suuren kysynnän aikana, sähköjärjestelmästä tulee tasapainoisempi, Shahbazbegian selittää.

Vaikka vetyteknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosina, laajempi käyttöönotto edellyttää edelleen investointeja ja teknologian jatkokehitystä.

– Vetyteknologia kehittyy vauhdilla, ja tulevat parannukset tekevät näistä järjestelmistä entistä kustannustehokkaampia mikä onkin tarpeen niiden laajamittaisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Tulokset auttavat osoittamaan, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa voidaan integroida osaksi tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja millaisia investointeja tarvitaan täysin vihreiden mikroverkkojen rakentamiseen tulevina vuosikymmeninä, Shahbazbegian toteaa.

Väitöskirja

Shahbazbegian, Vahid (2026) Optimal Operation and Planning of Multi-Energy Microgrids with Hydrogen Carriers Integration. Acta Wasaensia 585. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

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Väitöstilaisuus

M.Sc. Vahid Shahbazbegianin väitöstutkimus “Optimal Operation and Planning of Multi-Energy Microgrids with Hydrogen Carriers Integration”tarkastetaan tiistaina 16.6.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/62331218722?pwd=Fk0LvaYTxQa6j1BXun6dRvpsyuFw7t.1

Password: 826727

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Yanbo Wang (Aalborg University) ja kustoksena professori Hannu Laaksonen.

Lisätiedot

Vahid Shahbazbegian, p. 046 525 3941, vshahbazbegian@gmail.com

Vahid Shahbazbegian on syntynyt vuonna 1995 Hamedanissa, Iranissa. Hän valmistui Shahid Beheshtin yliopistosta maisteriksi (Master of Science) vuonna 2020 ja suoritti kandidaatintutkinnon (Bachelor of Science) Bu-Ali Sinan yliopistossa vuonna 2017. Tällä hetkellä hän työskentelee GE Vernovalla nimikkeellä Lead Design Engineer.