Vetymikroverkot voivat tulevaisuudessa tuottaa energiaa asuin- ja teollisuusalueilla sekä laivoissa
9.6.2026 10:30:39 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vedyllä voi olla tärkeä rooli tulevaisuuden energiajärjestelmien kestävyyden, toimintavarmuuden ja omavaraisuuden vahvistamisessa. Vaasan yliopistossa tarkastettava Vahid Shahbazbegianin väitöskirja osoittaa, miten vetyä hyödyntävät mikroverkot voivat tasapainottaa uusiutuvan energian vaihtelevaa tuotantoa, parantaa energiaturvallisuutta ja vähentää kustannuksia.
Uusiutuvan energian liittäminen paikallisiin energiajärjestelmiin on pitkään ollut haastavaa tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelevan tuotannon vuoksi. Vahid Shahbazbegian tutkii sähkötekniikan väitöskirjassaan, miten vety voi toimia joustavana energiankantajana monienergiamikroverkoissa.
– Mikroverkko on pienimuotoinen energiajärjestelmä, joka voi toimia joko pääsähköverkkoon kytkettynä tai itsenäisesti niin sanotussa saarekekäytössä. Esimerkit ulottuvat asuinalueista ja teollisuuslaitoksista sähköautojen latauskeskuksiin ja merellä kulkeviin laivoihin, Shahbazbegian selittää.
Shahbazbegianin työ korostaa sektorikytkennän eli sähkö- ja vetyverkkojen yhdistämisen roolia ja tärkeyttä. Tämä integraatio voi auttaa vakauttamaan sähkön hintaa pienentämällä kysynnän ja tarjonnan välistä epätasapainoa, mikä parantaa myös järjestelmän resilienssiä.
– Kun aurinko- tai tuulivoiman tuotanto ylittää kysynnän, ylijäämäsähköllä voidaan tuottaa vetyä, joka puolestaan voidaan muuntaa takaisin sähköksi silloin, kun tuotanto on vähäistä, Shahbazbegian sanoo.
Mikroverkot voivat vahvistaa energiajärjestelmän häiriönsietokykyä
Tutkimus liittyy tiiviisti ajankohtaiseen keskusteluun energiaturvallisuudesta ja Euroopan pyrkimyksistä irtautua fossiilisista polttoaineista. Shahbazbegianin mukaan vety ja mikroverkot voivat tuoda paikallisiin energiajärjestelmiin lisää joustavuutta ja resilienssiä.
– Mikroverkko voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti jopa pitkittyneiden sähkökatkojen tai toimitushäiriöiden aikana luottamalla omaan paikalliseen energiantuotantoon ja varastointiin. Jos lisäksi varastoimme uusiutuvan energian ylijäämän vedyksi ja käytämme sitä myöhemmin suuren kysynnän aikana, sähköjärjestelmästä tulee tasapainoisempi, Shahbazbegian selittää.
Vaikka vetyteknologia on kehittynyt nopeasti viime vuosina, laajempi käyttöönotto edellyttää edelleen investointeja ja teknologian jatkokehitystä.
– Vetyteknologia kehittyy vauhdilla, ja tulevat parannukset tekevät näistä järjestelmistä entistä kustannustehokkaampia mikä onkin tarpeen niiden laajamittaisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Tulokset auttavat osoittamaan, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa voidaan integroida osaksi tulevaisuuden energiajärjestelmiä ja millaisia investointeja tarvitaan täysin vihreiden mikroverkkojen rakentamiseen tulevina vuosikymmeninä, Shahbazbegian toteaa.
Väitöskirja
Shahbazbegian, Vahid (2026) Optimal Operation and Planning of Multi-Energy Microgrids with Hydrogen Carriers Integration. Acta Wasaensia 585. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
M.Sc. Vahid Shahbazbegianin väitöstutkimus “Optimal Operation and Planning of Multi-Energy Microgrids with Hydrogen Carriers Integration”tarkastetaan tiistaina 16.6.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/62331218722?pwd=Fk0LvaYTxQa6j1BXun6dRvpsyuFw7t.1
Password: 826727
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Yanbo Wang (Aalborg University) ja kustoksena professori Hannu Laaksonen.
Lisätiedot
Vahid Shahbazbegian, p. 046 525 3941, vshahbazbegian@gmail.com
Vahid Shahbazbegian on syntynyt vuonna 1995 Hamedanissa, Iranissa. Hän valmistui Shahid Beheshtin yliopistosta maisteriksi (Master of Science) vuonna 2020 ja suoritti kandidaatintutkinnon (Bachelor of Science) Bu-Ali Sinan yliopistossa vuonna 2017. Tällä hetkellä hän työskentelee GE Vernovalla nimikkeellä Lead Design Engineer.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vahid Shahbazbegian, p. 046 525 3941, vshahbazbegian@gmail.com
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – Vaasan yliopisto kutsuu SuomiAreenaan 23.6.8.6.2026 08:20:00 EEST | Tiedote
Miten Suomen vahvuudet käännetään kestäväksi kasvuksi ja investoinneiksi? Vaasan yliopiston SuomiAreena-keskustelu "Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – talous kasvuun puhtaalla energialla ja kriisinsietokykyä vahvistamalla" kokoaa tiistaina 23. kesäkuuta Porin Kirkkolavalle Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Minna Helteen, Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtajan Matti Vaattovaaran, Vaasan yliopiston rehtorin Minna Martikaisen ja Sitran yliasiamiehen Atte Jääskeläisen.
Energia-alan myyntisektori eskaloituvien kyberuhkien kohteena – suojakeinoja vahvistettava2.6.2026 12:11:44 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava Mikko Suorsan väitöstutkimus osoittaa, että energia-alan myyntisektori on keskeinen, mutta haavoittuva osa energiateollisuuden arvoketjua ja yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Sektori on jäänyt kyberturvallisuuden katvealueeksi, ja tutkimus esittelee konkreettisia keinoja sen resilienssin vahvistamiseen. Kyseessä on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka keskittyy nimenomaisesti energia-alan myyntiorganisaatioihin.
Energy retail sector faces escalating cyber threats – stronger security measures required2.6.2026 12:11:44 EEST | Press release
A doctoral dissertation by Mikko Suorsa, to be defended at the University of Vaasa, reveals that the energy retail sector is an essential yet vulnerable part of the energy industry’s value chain and of critical infrastructure. Having received comparatively little attention in cybersecurity efforts, the sector requires strengthened resilience, and the study introduces concrete methods to achieve this. It is one of the first studies to focus specifically on energy retail organisations.
Pienten elintarvikeyritysten aktiivisuus suhdemarkkinoinnissa antaa niille neuvotteluvoimaa1.6.2026 12:40:49 EEST | Tiedote
Pienten elintarvikealan yritysten ja isojen asiakkaiden välisiä liikesuhteita leimaa usein vallan epätasapaino. Leena Viitaharjun Vaasan yliopistolle tekemä tuore väitöstutkimus osoittaa kuitenkin, että pienyritykset voivat parantaa asemaansa rakentamalla luottamusta suunnitelmallisesti ja hoitamalla liikesuhdetta aktiivisesti.
Vaasan yliopistolle kansainvälisesti erittäin arvostettu EQUIS-akkreditointi27.5.2026 12:02:59 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistolle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu EFMD Quality Improvement System (EQUIS) -laatuakkreditointi toukokuusta 2026 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme