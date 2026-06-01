Linnanmäelle maksuton sisäänpääsy Helsinki-päivänä 12.6.
9.6.2026 14:09:02 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
76-vuotias Linnanmäki juhlistaa 476-vuotiasta Helsinkiä tarjoamalla maksuttoman sisäänpääsyn sekä pyörähdyksen maailmanpyörä Rinkelissä kaikille kaupungin virallisena juhlapäivänä perjantaina 12. kesäkuuta.
76 vuodessa Linnanmäestä on kasvanut yksi Helsingin suosituimmista matkailukohteista ja erottamaton osa kaupungin siluettia. Linnanmäen toiminta on alusta asti kytkeytynyt Helsinkiin: kaupunki on mahdollistanut huvipuiston sijainnin Alppilassa jo vuosikymmenten ajan ja siten tukenut Linnanmäen huvipuiston perustajajärjestöjen tekemää lastensuojelutyötä.
Helsinki-päivänä 12.6.2026 huvipuisto kutsuu viettämään kesäpäivää maksuttoman sisäänpääsyn merkeissä. Linnanmäen siluettiin kuuluva maailmanpyörä Rinkeli on osa Helsingin tunnistettavaa kaupunkikuvaa ja kaupungin juhlapäivän kunniaksi myös käynti Rinkelissä on Helsinki-päivän ajan maksuton.
Rinkelistä näkymät kaupungin ylle
Maailmanpyörä Rinkeli on yksi Linnanmäen tunnetuimmista, rauhallisen, noin kolmen minuutin mittaisen ajelun tarjoava laite. Noin 35 metrin korkeuteen kohovaan laitteeseen mahtuu kerrallaan jopa 144 matkustajaa.
– Helsinki-päivä on meille ennen kaikkea kaupunkilaisten juhla. Haluamme tarjota kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille mahdollisuuden tulla nauttimaan kesäpäivästä ja katsomaan kaupunkia yläilmoista, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä sanoo.
Nykyinen Rinkeli on otettu käyttöön vuonna 2006, ja se jatkaa samalla paikalla pitkää maailmanpyöräperinnettä. Laite on monelle matkailijalle yksi ensimmäisistä näkymistä Helsinkiin saavuttaessa, ja yli 12 000 valon muodostama valaistus tekee siitä tunnistettavan osan myös Helsingin iltamaisemaa.
Päivittäistä ohjelmaa ja kesän tapahtumia
Huvikaudesta 2026 lähtien Linnanmäelle voi saapua joko rannekkeella, yksittäisellä laitelipulla tai Aluehupi‑lipulla (alle 3‑vuotiaat pääsevät sisään maksutta). Kaikki Linnanmäen kävijät pääsevät nauttimaan kuudesta erityisesti pienten huvittelijoiden laitteista sekä huvipuiston päivittäisestä alueohjelmasta, johon kuuluu Hyper‑pelitunti, Lintsibingo, Lintsisuunnistus sekä Jarrumestarin ja huvipuistohahmojen tapaamisia. Lisäksi käytössä on Aikuisparkki rauhalliseen työskentelyyn tai huilihetkeen. Puiston terassit sekä leikki‑ ja viheralueet tarjoavat tilaa kesäpäivän viettoon.
Kesän kohokohtiin kuuluu puisen Vuoristoradan 75‑vuotisjuhlaviikonloppu 11.–13.7., jolloin Estradilla esiintyvät Skidit‑disko, Nelli Matula ja Elias Kaskinen. Elokuussa 6.–7.8. puistossa järjestetään kaksipäiväinen K‑POP‑tapahtuma, joka tuo mukanaan huvipuistoon musiikkia, tanssia ja ennen kaikkea värikästä asuloistoa.
Kausialuehupilla rajaton pääsy puistoon – joka päivä
Rajattoman pääsyn puistoon voi hankkia myös kerralla koko kaudeksi (pl. teematapahtumat iik!week ja Valokarnevaali). Helsinki-päivän kunniaksi Kausialuehupi on saatavana perjantain 12.6. ajan puoleen hintaan Linnanmäen verkkokaupasta tai suoraan puistosta ostettuna (norm. 30 €).
Aluehupi‑lipulla tai Kausialuehupi-kortilla pääsee nauttimaan rajattomasti Estradin ohjelmien lisäksi perheen pienimmille suunnatuista laitteista (Vankkuripyörä, Rumpukaruselli, Propelli, Pilotti, Pienoiskaruselli ja Muksupuksu) sekä lisäksi sunnuntaisin vaihtuvasta ekstralaitteesta.
Rinkeli soveltuu yli 100cm pitkille huvittelijoille aikuisen seurassa. Ilman aikuista huvittelijan ikäraja on 14 vuotta. Linnanmäen huvipuisto on avoinna perjantaina 12.6. klo 11-21.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
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