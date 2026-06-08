Uusithan reseptit ajoissa ennen kesälomakauden alkua

Vaikka osa sosiaali- ja terveysasemista tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteistä on kesällä suljettuna, palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä korvaavissa toimipisteissä, joissa keskitytään palvelemaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Terveyspalveluihin hakeutuessasi, voit käyttää läpi kesän tuttuja palvelunumeroita. Palvelunumeroissa ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaat oikeaan palvelupaikkaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kaikkien palveluiden kesän poikkeavat aukioloajat löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.

Seuraavassa listaus niistä sosiaali- ja terveysasemista tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteistä, jotka ovat suljettuina kesällä tietyn ajan sekä ne toimipisteet, joissa tarjotaan supistetun toiminnan aikana korvaavia palveluita.

Ajanjaksolla 15.6.–2.8.

Kivijärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).

Ajan jaksolla 22.6.–2.8.

Hankasalmen sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Sampoharjun sosiaali- ja terveysasemalla (Vesmannintie 7).

Joutsan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Hoitajantie 3).

Kannonkosken sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).

Karstulan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).

Kinnulan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 4).

Konneveden sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Laukaan sosiaali- ja terveysasemalla (Kantolantie 12).

Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11).

Kyyjärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).

Petäjäveden sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla (Keskussairaalantie 20).

Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 4).

Uuraisten sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Palokan sosiaali- ja terveysasemalla (Ritopohjantie 25).

Ajanjaksolla 13.7.–2.8.

Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Sampoharjun sosiaali- ja terveysasemalla (Vesmannintie 7).