Uusithan reseptit ajoissa ennen kesälomakauden alkua
9.6.2026 10:45:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kesälomakausi tuo mukanaan myös terveydenhuollon ammattilaisten lomia ja niiden mukana muutoksia joidenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloihin. Tämän vuoksi asiakkaiden kannattaa hoitaa mahdollisuuksien mukaan kaikki kiireettömät asiat kuntoon ennen lomakautta. Erityisesti kesän aikana vanhenevat reseptit on hyvä tarkistaa ja uusia etukäteen ennen lomakauden alkua. Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä helposti Omakanta-palvelussa osoitteessa www.omakanta.fi.
Vaikka osa sosiaali- ja terveysasemista tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteistä on kesällä suljettuna, palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä korvaavissa toimipisteissä, joissa keskitytään palvelemaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Terveyspalveluihin hakeutuessasi, voit käyttää läpi kesän tuttuja palvelunumeroita. Palvelunumeroissa ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaat oikeaan palvelupaikkaan.
Keski-Suomen hyvinvointialueen kaikkien palveluiden kesän poikkeavat aukioloajat löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.
Seuraavassa listaus niistä sosiaali- ja terveysasemista tai sosiaali- ja terveyspalvelupisteistä, jotka ovat suljettuina kesällä tietyn ajan sekä ne toimipisteet, joissa tarjotaan supistetun toiminnan aikana korvaavia palveluita.
Ajanjaksolla 15.6.–2.8.
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Kivijärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).
Ajan jaksolla 22.6.–2.8.
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Hankasalmen sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Sampoharjun sosiaali- ja terveysasemalla (Vesmannintie 7).
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Joutsan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Hoitajantie 3).
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Kannonkosken sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).
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Karstulan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).
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Kinnulan sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 4).
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Konneveden sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Laukaan sosiaali- ja terveysasemalla (Kantolantie 12).
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Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11).
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Kyyjärven sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Saarijärven sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 2).
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Petäjäveden sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla (Keskussairaalantie 20).
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Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Viitasaaren sosiaali- ja terveysasemalla (Sairaalantie 4).
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Uuraisten sosiaali- ja terveysasema on kiinni, palvelut tarjotaan Palokan sosiaali- ja terveysasemalla (Ritopohjantie 25).
Ajanjaksolla 13.7.–2.8.
Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupiste on kiinni, palvelut tarjotaan Sampoharjun sosiaali- ja terveysasemalla (Vesmannintie 7).
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anne Kirmanen, Avoterveydenhuollon vs. palvelujohtaja, puh. 050 368 0241, anne.kirmanen@hyvaks.fi
Niina Ylönen-Käyrä, Avoterveydenhuollon vs. palvelupäällikkö, puh. 050 439 3390, niina.ylonen-kayra@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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