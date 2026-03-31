AINOAn kasvustrategia näkyy uusina avauksina ja liiketilauudistuksina
9.6.2026 13:48:40 EEST | Kauppakeskus AINOA | Tiedote
Kauppakeskuksen myynti kasvoi tammi–huhtikuussa kolme prosenttia edellisvuodesta. Lidl ja Factory ovat osa AINOAn kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kauppakeskuksen asemaa arjen ostos- ja kohtaamispaikkana.
Kauppakeskus AINOAn myynti kasvoi tammi–huhtikuussa kolme prosenttia edellisvuodesta. Erityisen vahvaa kehitys oli muodissa ja asusteissa, joissa vertailukelpoinen myynti kasvoi 10 prosenttia. Uusien avausten myötä toimialan kokonaiskasvu nousi 23 prosenttiin. Kasvua nähtiin laajasti eri toimialoilla, erityisesti kauneuden ja terveyden tuotteissa, päivittäistavaroissa sekä sisustamisen ja kodin tarvikkeissa.
Kauppakeskus AINOA on edennyt vuonna 2022 laaditun kasvustrategiansa mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa kauppakeskuksen asemaa arjen päivittäisenä ostospaikkana ja kehittää palvelutarjontaa asiakkaiden toiveiden pohjalta.
Kasvustrategian toteuttaminen näkyy uusina avauksina, liiketilalaajennuksina ja liiketilojen uudelleenjärjestelyinä. Samalla nykyisille vuokralaisille luodaan entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittää toimintaansa.
– Kasvuluvut osoittavat, että olemme onnistuneet tekemään oikeita asioita. Muodin vahva kehitys on hyvä esimerkki siitä, miten uusien toimijoiden saapuminen AINOAan voi kasvattaa koko toimialaa ja vahvistaa myös jo pidempään kauppakeskuksessa toimivien yritysten liiketoimintaa. Erottuakseen markkinassa on uskallettava olla rohkeasti erilainen, kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska sanoo.
Kuluvan vuoden aikana Joutsen, Candy Town ja Bottega Italiana ovat avanneet ovensa AINOAssa. K-Supermarket Tapiola laajensi liiketilojaan keväällä, ja myymälä kasvaa edelleen kesän aikana. Kaisan Cafe sekä Musti ja Mirri siirtyvät uusiin tiloihin elokuussa.
Yksi suurimmista uudistuksista on Lidlin saapuminen AINOAan. Lidl avaa uuden myymälänsä vuonna 2027 kauppakeskuksen M-kerrokseen nykyisiin Clas Ohlsonin ja entisen Tapiolan Apteekin tiloihin. Samalla Clas Ohlson siirtyy uusiin tiloihin kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen alkuvuonna 2027.
– Päivittäistavarakauppa on yksi tärkeimmistä syistä vierailla AINOAssa, ja Lidlin avautuminen täydentää tarjontaamme erinomaisesti. Samalla nykyiset toimijamme saavat uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa entistä paremmissa tiloissa, Finska kertoo.
Myös AINOAn ravintolatarjonta vahvistuu, kun Factory avaa uuden ravintolan kauppakeskuksen toiseen kerrokseen marraskuussa 2026. Pääkaupunkiseudulla useissa kohteissa toimiva Factory tunnetaan monipuolisesta buffetravintolakonseptistaan ja runsaasta salaattibaaristaan.
– AINOAn sijainti ja hyvä saavutettavuus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa tärkeimmät asiakasryhmämme. Haluamme tarjota AINOAn asiakkaille laadukkaan kotiruokabuffetin, jossa yhdistyvät monipuolinen valikoima ja hyvä hinta-laatusuhde, Factoryn toimitusjohtaja Matti Karvonen sanoo.
Factoryn avautumisen jälkeen AINOAssa toimii lähes 30 ravintolaa ja kahvilaa.
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Yhteyshenkilöt
Marja-Liisa FinskaKauppakeskusjohtaja, AINOAPuh:+358 50 388 3278marja-liisa.finska@lahitapiola.fi
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Kauppakeskus AINOA
AINOA on kasvanut Tapiolan honkien suojassa uniikiksi, yli sadan rakkaudella rakennetun erikoisliikkeen, ravintolan ja kahvilan yhdistelmäksi. Vuonna 2025 kauppakeskuksessamme vieraili 10,4 miljoonaa kävijää ja myynti kipusi 236 miljoonaan euroon. AINOA on sydämeltään suuri kauppakeskus, jonka omistaa kotimainen LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky.
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