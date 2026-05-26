Viimeiset paikat Red Bull Dance Your Style -finaaliin jaetaan Helsinki-päivänä
9.6.2026 13:05:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Perjantaina 12.6. yleisö ratkaisee, ketkä kaksi katutanssijaa nähdään Red Bull Dance Your Style Suomen finaalissa Senaatintorilla syyskuussa. Kaikille avoin karsintatapahtuma tanssitaan Hermannin koripallokentällä, yhdellä Helsingin tunnistettavimmista katukulttuuripaikoista. Tapahtuma on osa Helsinki-päivän ohjelmistoa.
Viimeiset paikat Red Bull Red Bull Dance Your Style -finaaliin Senaatintorille jaetaan perjantaina 12.6. Hermannin koripallokentällä, kun eri tyylilajien katutanssijat kisaavat toisiaan vastaan battleissa.
Red Bull Dance Your Style on kansainvälinen katutanssikilpailu, jossa tanssijat improvisoivat yllättävien biisien tahtiin. Karsintakilpailu käynnistyy rennolla Jam Session -vaiheella, jossa tanssijat näyttävät osaamistaan vuorotellen tanssiringeissä. Salainen tuomaristo valitsee 16 jatkoon pääsijää, minkä jälkeen siirrytään tapahtumalle ominaiseen battle -formaattiin, jossa yleisöllä on kaikki päätösvalta.
Toukokuussa Red Bull Dance Your Stylen ensimmäinen karsintakilpailu tanssittiin Oulussa, jossa yleisö äänesti kaksi hiphoptanssijaa; Kalle Reinin ja Joonatan Tuunaisen, suoraan Senaatintorin finaaliin.
– Oulussa oli ihan mieletön meininki ja kisaajien taso tosi kova! Myös yleisöä riitti, koko Valve-sali oli täynnä. Samanlaista tunnelmaa odotetaan myös Helsingin karsinnoista, iloitsee tanssija ja tapahtuman juontaja Latisha Allen.
Oulun ja Helsingin voittajien lisäksi finaalissa nähdään 12 kutsuvierastanssijaa. Kaikki finalistit julkaistaan myöhemmin kesällä.
Katutanssia ja kesäistä kaupunkifiilistä ilmaiseksi
Skeittipuiston vieressä sijaitseva Hermannin koripallokenttä on pitkään ollut yksi Helsingin tunnetuimmista katukulttuurin kohtaamispaikoista. Visuaalisesti rikas, elävä ja jatkuvasti muuttuva ympäristö tuo tapahtumaan autenttisen katutanssifiiliksen.
Osana Helsinki-päivän ohjelmaa tapahtuma avaa katutanssikulttuuria laajalle yleisölle helposti lähestyttävässä muodossa. Ohikulkijat voivat pysähtyä seuraamaan battleja, äänestää suosikkejaan ja kokea kansainvälisen tason freestyle-tanssia keskellä kaupunkia täysin ilmaiseksi.
– Tässä kisassa yleisön energia merkitsee paljon. Jokaisen battlen voittajan päättää paikan päällä oleva yleisö, joten katsojat ovat oikeasti tärkeä osa tapahtumaa. Myös tanssijan pitää osata lukea tilannetta ja voittaa yleisö puolelleen, kuvailee tapahtuman tanssikonsultti Jenni “Jeniwai” Tuunainen.
Illan juontajana toimii tanssija ja näyttelijä Latisha Allen, ja musiikista vastaa DJ Esgrove.
Karsintaan voi osallistua kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa asuvat katutanssijat lajitaustasta riippumatta. Mukaan voi ilmoittautua ennakkoon tai vielä tapahtumapäivänä paikan päällä.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Kuvat
Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Red Bull Finland
Nuoret suomalaisyrittäjät kohti Piilaaksoa – Sauma kilpailee 100 000 dollarin pääpalkinnosta26.5.2026 10:06:58 EEST | Tiedote
Suomen edustajaksi innovaatiokilpailu Red Bull Basementin maailmanfinaaliin Piilaaksoon on valittu vaatealan startup Sauma. Sauma tavoittelee ratkaisua muotialan kalliiseen ongelmaan, verkkokauppojen massapalautuksiin, yhdistämällä teknologian ja paikalliset räätälipalvelut. Sauma kilpailee finaalissa 100 000 dollarin pääpalkinnosta.
Oulu täyttyy katutanssista viikonloppuna – Red Bull Dance Your Style -karsinnat tanssitaan Kulttuuritalo Valveella 16.5.12.5.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Oulu on yksi Suomen aktiivisimmista katutanssikaupungeista, ja se näkyy tulevana viikonloppuna, kun kaupunki täyttyy tanssijoista. Lauantaina 16.5. Red Bull Dance Your Style -karsinnat tuovat Kulttuuritalo Valveelle kaikille avoimen battle-tapahtuman, jossa yleisö pääsee äänestämään, ketkä kaksi tanssijaa nähdään Helsingin Senaatintorin finaalissa.
Brunssin sijaan yhteisjuoksulle? Wings for Life World Run tarjoaa aktiivisen tavan viettää äitienpäivää7.5.2026 13:53:49 EEST | Tiedote
Tänä sunnuntaina äitienpäivää vietetään liikkuen, kun Wings for Life World Run kutsuu kaikki mukaan maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjuoksuun Helsingin Töölönlahdelle. Osallistua voi omalla tyylillä, juosten, kävellen tai kelaten. Tule mukaan yksin, porukassa tai yhdessä läheisten kanssa juoksemaan niiden puolesta, jotka eivät voi, ja samalla tukemaan selkäydinvammojen tutkimusta ja hoitoa.
Red Bull tuo uuden Summer Editionin ensimmäistä kertaa sekä sokerillisena että sokerittomana27.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Red Bullin uudessa Summer Editionissa maistuu kirpeä japanilainen sudachi ja raikas lime. Toiveisiin on vastattu, sillä uutuus tuodaan ensimmäistä kertaa samanaikaisesti sekä sokerillisena että sokerittomana. Maku löytyy kaupoista maanantaista 27.4. alkaen.
Iivo Niskanen ja Jonne Koski kilpailevat parina uudessa lajissa24.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Iivo Niskanen ja vuosia crossfit -maailman huipulla kilpaillut Jonne Koski yhdistivät voimansa, ja heidät nähdään HYROX Helsingin parikilpailussa lauantaina 9. toukokuuta. Kyseessä on molemmille täysin uusi kokeilu lajissa, jossa yhdistyy molempien vahvuudet, kestävyys ja toiminnallinen voimaharjoittelu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme