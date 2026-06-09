Vaasan henkilöstöraportti 2025: painopisteinä hyvinvointi, turvallisuus ja osaaminen
9.6.2026 14:01:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin vuoden 2025 henkilöstöraportti on julkaistu. Vuoden aikana panostettiin vahvasti henkilöstön työhyvinvointiin, ennakoivaan turvallisuuskulttuuriin, osaamisen kehittämiseen ja työnantajavetovoiman vahvistamiseen.
Vuonna 2025 henkilöstöohjelman keskiössä olivat hyvinvoiva henkilöstö, turvallinen työympäristö, osaamisen kehittäminen sekä vetovoimainen työnantajakuva.
Työyhteisöille järjestettiin työnohjausta, arvolupaustyöpajoja ja aivotyökartoituksia. Turvallisuushavaintojen tekemiseen kannustettiin aktiivisesti, ja turvavartit jatkuivat osana työpaikkakokouksia. Työterveysyhteistyötä vahvistettiin, ja henkilöstön työkyvyn tukemiseen kehitettiin uusia toimintamalleja.
Esihenkilöiden johtamisosaamista kehitettiin valmentavan johtamisen koulutuksen ja Esihenkilöpassin avulla. Vuoden aikana painotettiin erityisesti ihmislähtöistä johtamista, nuorten työntekijöiden johtamista sekä haastavien tilanteiden puheeksi ottamista.
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tekoäly nousi vahvasti esille. Eduhousen tekoälykoulutukset olivat suosittuja, Microsoft Copilotin käyttöä pilotoitiin edelleen ja kaupungissa käynnistettiin tekoälyvision sekä henkilöstön tekoälykoulutussuunnitelman valmistelu.
– Henkilöstömme osaaminen, työyhteisöjen uudistumiskyky ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri ovat keskeisiä edellytyksiä kaupunkistrategian toteutumiselle. Vuonna 2025 suuntasimme toimenpiteitä erityisesti turvallisuuden vahvistamiseen sekä tekoälyosaamisen systemaattiseen kehittämiseen, kertoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.
Vetovoimaa työnantajakuvaan ja rekrytointiin
Vaasan kaupungin työnantajamaine on vahvistunut selkeästi. Neljän vuoden välein toteutettavan sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvatutkimuksen mukaan kokonaismaine parani sekä henkilöstön että potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa. Halu hakeutua töihin kaupungille lisääntyi ja myös yhä useampi oma työntekijä suosittelisi kaupunkia työnantajana muille. Kaupunki koettiin erityisesti vastuullisena ja avoimena työnantajana.
Vetovoimaisuutta vahvistettiin tiiviillä oppilaitosyhteistyöllä. Yhteistyö VASEKin koordinoiman Study & Stay -verkoston kanssa jatkui, ja VAMKin kanssa tehtyä avainkumppanuusyhteistyötä syvennettiin. Lisäksi korkeakouluopiskelijoille tarjottiin harjoittelu- ja kesätyömahdollisuuksia eri toimialoilla.
Avoimet työpaikat kiinnostivat aiempaa enemmän. Vuonna 2025 kaupunki sai keskimäärin 22 hakemusta työpaikkaa kohden, kun vuotta aiemmin hakemuksia oli 15. Kesätyöpaikkoihin saatiin ennätykselliset 2 624 hakemusta.
– Kaupunkistrategiassamme opiskelijoiden ja kansainvälisten osaajien kiinnittyminen alueelle on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. Haluamme tarjota nuorille mahdollisuuksia työllistyä, kehittyä ja rakentaa tulevaisuuttaan Vaasassa, Kruhse-Poutanen sanoo.
Kaupunki jatkoi myös anonyymin rekrytoinnin käyttöä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Vuonna 2025 toteutettiin 32 anonyymiä rekrytointia, kun vuotta aiemmin niitä oli 13. Lisäksi erityis- ja vammaisnuorten kesätyömahdollisuuksia lisättiin merkittävästi.
Tunnuslukuja
Henkilöstöraportin tavoitteena on antaa luottamushenkilöille, kaupungin johdolle, henkilöstölle sekä sidosryhmille kokonaiskuva kaupungin henkilöstöstä ja henkilöstötyön painopisteistä.
- Henkilöstön määrä vuoden 2025 lopussa oli 2 738 henkilötyövuotta. Palvelussuhteita oli yhteensä 3 185
- Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,5 vuotta.
- Henkilöstöstä enemmistö eli 75 prosenttia oli naisia.
- Esihenkilöitä oli yhteensä 171, joista 116 naisia.
- Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 119 henkilöä. Eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 60 henkilöä.
- Vuoden 2025 aikana oli avoinna 387 työpaikkaa ja 450 kesätyöpaikkaa.
- Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 81 prosenttia suosittelisi Vaasan kaupunkia työnantajana.
Valtuusto merkitsi henkilöstöraportin tiedoksi kokouksessaan 8.6.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuulikki Kruhse-PoutanenHenkilöstöjohtajaPuh:+358 40 527 3766tuulikki.kruhse-pout@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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