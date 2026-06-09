Ylen lavastamotoiminnan kumppaniksi on valittu Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy
9.6.2026 15:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Lavastamotoiminnan ulkoistus on osa parlamentaarisen Yle-työryhmän päätöksen mukaisia tuotantopalveluostoja.
Yle kertoi maaliskuussa suunnittelevansa lavastamotoimintojensa ulkoistusta liikkeen luovutuksella. Uutta kumppania haettiin avoimella kilpailutuksella, jonka voitti Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy. Ylen lavastamotoiminta siirtyy uudelle toimijalle 1.9.2026.
Ylellä on tällä hetkellä lavastamotoimintaa Helsingissä ja Tampereella. Liikkeen luovutuksessa uudelle toimijalle siirtyy 13 henkilöä sekä kalustoa, koneita ja tiloja.
“Tarvitsemme laadukasta ja tehokasta lavastuspalvelua myös jatkossa ja uskomme, että tällä kumppanuusmallilla toiminta pystyy kehittymään ja uudistumaan niin, että se hyödyttää myös Suomen luovaa alaa laajemmin. Samalla Yle saa kehittyviä lavastus- ja tapahtumapalveluja taloudellisesti kestävällä tavalla ja toteutamme parlamentaarisen Yle-työryhmän asettamaa velvoitetta lisätä ostoja ulkopuolelta”, sanoo Ylen Tuotantopalveluiden päällikkö Ville Venell.
Parlamentaarisen Yle-työryhmän päätöksen mukaisesti Ylen tulee lisätä kotimaisten tuotantojen ostoja riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 15–20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
Yle on tehnyt Pågå Oy:n kanssa yhteistyötä jo aiemmin esimerkiksi uutisstudioiden lavastuksessa, UMK:n lavatoteutuksissa ja Ylen kesätapahtumassa.
“Liikkeenluovutuksen myötä meillä on mahdollisuus vahvistaa entisestään asemaamme Suomen johtavana tapahtuma- ja mediatuotantojen toteutuskumppanina. Yhdessä Ylen ammattilaisten kanssa jatkamme kotimaisen lavastealan kehittämistä ja laajennamme kansainvälisen tason osaamistamme kotimaisin voimin. Haluamme varmistaa Ylelle jatkossakin huipputason asiakaskokemuksen ja tarjota henkilöstöllemme ympäristön, joka avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen”, sanoo Pågå Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Räsänen.
Yhteyshenkilöt
Ville Venell, päällikkö, Tuotantopalvelut, Yle, ville.venell@yle.fi
Janne Räsänen, hallituksen puheenjohtaja, Pågå Oy, janne.rasanen@paga.fi
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