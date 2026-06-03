SuPerin Inberg: Pihlajalinnan vähentämistoimet on selvitettävä perinpohjaisesti
9.6.2026 12:18:26 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
– On tärkeää, että vähentämis- ja muutostoimenpiteet toteutetaan lain edellyttämin perustein ja lain edellyttämällä tavalla ja että työntekijöiden oikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa. Saadun palautteen perusteella pidämme välttämättömänä selvittää prosessin asianmukaisuus perinpohjaisesti, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.
Pihlajalinnan muutosneuvottelut käytiin huhtikuun aikana koskien Pihlajalinna Terveys Oy:n, Mäntänvuoren Terveys Oy:n ja Kolmostien Terveys Oy.n henkilöstöä Pohjois-Pirkanmaan yksiköissä. Neuvotteluiden jälkeen SuPeriin on tullut runsaasti yhteydenottoja jäseniltä. Yhteydenottojen perusteella jäsenet ovat kyseenalaistaneet muutosneuvotteluiden jälkeisen prosessin sekä työnantajan toiminnan ja toteutettujen toimenpiteiden perusteet.
Muutosneuvotteluiden jälkeiset toimenpiteet näyttäytyvät monien jäsenten kokemusten perusteella epäammattimaisina. Erityisesti irtisanomisperusteet ovat herättäneet epäselvyyttä ja huolta. Yhteydenottojen perusteella saadun tiedon mukaan irtisanomistoimet ovat kohdistuneet pääasiassa ikäihmisten asumispalveluissa ja kotihoidossa työskenteleviin SuPerin jäseniin.
– SuPerissa selvitämme parhaillaan muutosneuvotteluiden jälkeisiä toimenpiteitä ja niihin liittyviä prosesseja varmistaaksemme, että ne on toteutettu lain mukaisesti ja ettei jäsentemme oikeusturva ole vaarantunut. Tarkasteltavana ovat erityisesti työntarjoamisvelvollisuuteen liittyvät kysymykset ja irtisanomisten laillisuuden arviointi, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens kertoo.
Lisätietoja:
Pia Zaerens, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Päivi Inberg, SuPerin puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
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