Voimatel ja Eutelsat yhteistyöhön – LEO-satelliittiyhteydet vahvistavat kriittisten yhteyksien toimintavarmuutta Suomessa

Tietoliikenneyhteydet ovat keskeinen osa yhteiskunnan toimintakykyä. Yritysten, viranomaisten ja julkisten palveluiden arki nojaa siihen, että tieto liikkuu varmasti kaikissa olosuhteissa. Kun riippuvuus digitaalisista palveluista kasvaa, myös vaihtoehtoisten yhteyksien merkitys korostuu osana varautumista ja huoltovarmuutta.

Voimatelin ja Eutelsatin yhteistyö tuo Suomeen uuden eurooppalaisen vaihtoehdon tilanteisiin, joissa tietoliikenneyhteyksiltä vaaditaan erityistä varmuutta. Eutelsatin LEO-satelliittiyhteydet soveltuvat kohteisiin, joissa matala viive, toimintavarmuus ja riippumattomuus maanpäällisestä infrastruktuurista ovat ratkaisevia.

– Varautumisessa ei ole kyse yhdestä verkosta tai yhdestä teknologiasta, vaan siitä, että tiedonkululle rakennetaan vaihtoehtoisia reittejä. Satelliittiyhteydet täydentävät maanpäällisiä verkkoja ja tuovat niiden rinnalle uuden varmistuskerroksen. Eutelsat-yhteistyön ansiosta voimme tarjota suomalaisille asiakkaille eurooppalaisen, kriittiseen käyttöön soveltuvan ratkaisun osana kokonaisvaltaista varautumista, sanoo Voimatelin toimitusjohtaja Mikko Heinonen.

Eutelsatin LEO-yhteydet perustuvat matalalla Maan kiertoradalla toimivaan satelliittiverkkoon. Ratkaisu mahdollistaa nopeat ja viiveeltään pienet yhteydet myös alueilla, joilla maanpäällinen yhteysinfrastruktuuri on rajallinen, epävarma tai haavoittuva. LEO-satelliittiverkon peitto on erityisen merkittävä pohjoisilla ja arktisilla alueilla, joilla vaativat olosuhteet korostavat toimintavarmuuden merkitystä.

Eutelsatin mukaan Suomi on pitkien etäisyyksien, vaativien olosuhteiden ja korkean digitalisaation maa, jossa luotettavilla yhteyksillä on keskeinen merkitys yrityksille, julkisille palveluille ja kriittiselle infrastruktuurille. Yhteistyö Voimatelin kanssa tuo Eutelsatin LEO-yhteyspalvelut suomalaisten asiakkaiden käyttöön kumppanin kautta, joka tuntee paikalliset olosuhteet ja kriittisen infrastruktuurin tarpeet.

Voimatel toimittaa Eutelsatin ratkaisut osana varautumispalvelujaan. Asiakkaan tarpeen mukaan palvelu voi sisältää yhteyksien suunnittelun, teknisen toteutuksen, käyttöönoton, operoinnin, valvonnan ja elinkaaren hallinnan. Satelliittiyhteys voidaan yhdistää myös muihin varautumisen ratkaisuihin, kuten varavoimaan, valvontaan ja kriittisten kohteiden tekniseen suojaamiseen.

– Teknologia ratkaisee vasta silloin, kun se on suunniteltu osaksi arkea ja otettu käyttöön ennen häiriötä. Meidän tehtävämme on varmistaa, että yhteysratkaisut eivät jää irrallisiksi laitteiksi, vaan niistä tulee toimiva osa asiakkaan jatkuvuudenhallintaa, Heinonen sanoo.