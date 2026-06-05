Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissaVasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ: Vasemmiston meppien tiedotustilaisuus Oulussa pe 12.6. klo 15

9.6.2026 14:03:17 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu

Jaa

Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!

Vasemmistoliiton mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo seisovat vierekkäin hymyillen leveästi.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo. The Left

Perjantaina ohjelmassa on median tiedotustilaisuus sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla. Toimittajilla on myös mahdollisuus haastatella europarlamentaarikkoja lyhyesti.

Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun Rotuaarilla.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan viikonlopun ohjelmaan. 

Ilmoittauduthan kokoukseen mahdollisimman pian!

Kesäkokouksen ohjelma

Perjantai 12.6.

15.00 Median tiedotustilaisuus, Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, Oulu)

18.45 Merja Kyllönen paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena sota ja rauha, Tukikohta (Sorvarintie 5, Oulu)

19.15 Li Andersson paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena työn murros ja tulevaisuuden työelämä, Tukikohta

20.00 Jussi Saramo paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena talouden tulevaisuus, Tukikohta

Lauantai 13.6.

10.00–11.00 Toritapahtuma Rotuaarilla

Ilmoittaudu mukaan kesäkokoukseen täällä.

HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Ilmoitamme muutoksista ilmoittautuneille.

Avainsanat

euroopan unionieuroopan parlamenttivasemmistovasemmistoliittokesäkokous

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa

Kyllönen ja Kulmuni vetoavat pääministeri Petteri Orpoon: Suomen on vaikutettava AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi5.6.2026 09:55:30 EEST | Tiedote

Europarlamentaarikot Merja Kyllönen ja Katri Kulmuni vaativat yhdessä kuljetusalan, teollisuuden, maatalouden ja koneyrittäjien edustajien kanssa Suomen hallitukselta aktiivisia toimia AdBlue-ongelmien ratkaisemiseksi. Pääministerille ja ministereille lähetetyssä kirjeessä vaaditaan, että Suomi hyödyntää avautuneen mahdollisuuden vaikuttaa EU-sääntelyyn pohjoisten olojen näkökulmasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye