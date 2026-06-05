HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ: Vasemmiston meppien tiedotustilaisuus Oulussa pe 12.6. klo 15

Kyllönen ja Kulmuni vetoavat pääministeri Petteri Orpoon: Suomen on vaikutettava AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi 5.6.2026 09:55:30 EEST | Tiedote

Europarlamentaarikot Merja Kyllönen ja Katri Kulmuni vaativat yhdessä kuljetusalan, teollisuuden, maatalouden ja koneyrittäjien edustajien kanssa Suomen hallitukselta aktiivisia toimia AdBlue-ongelmien ratkaisemiseksi. Pääministerille ja ministereille lähetetyssä kirjeessä vaaditaan, että Suomi hyödyntää avautuneen mahdollisuuden vaikuttaa EU-sääntelyyn pohjoisten olojen näkökulmasta.