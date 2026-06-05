HUOM! MUUTTUNUT PÄIVÄ: Vasemmiston meppien tiedotustilaisuus Oulussa pe 12.6. klo 15
9.6.2026 14:03:17 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Kutsu
Tervetuloa vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen kesäkokoukseen perjantaina ja lauantaina 12.–13. kesäkuuta Oulussa!
Perjantaina ohjelmassa on median tiedotustilaisuus sekä vasemmistoliiton europarlamentaarikkojen Li Anderssonin, Merja Kyllösen ja Jussi Saramon paneelikeskustelut Utopia Festivaalilla. Toimittajilla on myös mahdollisuus haastatella europarlamentaarikkoja lyhyesti.
Lauantaina aamupäivällä luvassa on toritilaisuus Oulun Rotuaarilla.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan viikonlopun ohjelmaan.
Ilmoittauduthan kokoukseen mahdollisimman pian!
Kesäkokouksen ohjelma
Perjantai 12.6.
15.00 Median tiedotustilaisuus, Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, Oulu)
18.45 Merja Kyllönen paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena sota ja rauha, Tukikohta (Sorvarintie 5, Oulu)
19.15 Li Andersson paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena työn murros ja tulevaisuuden työelämä, Tukikohta
20.00 Jussi Saramo paneelikeskustelussa Utopia Festivaalilla, aiheena talouden tulevaisuus, Tukikohta
Lauantai 13.6.
10.00–11.00 Toritapahtuma Rotuaarilla
Ilmoittaudu mukaan kesäkokoukseen täällä.
HUOM! Muutokset ohjelmaan mahdollisia. Ilmoitamme muutoksista ilmoittautuneille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marika TuominenViestinnän erityisavustaja
MEP Merja Kyllösen kabinetti
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