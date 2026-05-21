Kiertotaloudella kaukolämpöä 1700 kouvolalaiselle

Neljän megawatin AmbiHeat-lämpöpumppulaitos hyödyntää Kouvolan Veden Mäkikylän jätevedenpuhdistamolta tulevaa, vuodenajasta riippuen noin 5–16-asteista puhdistettua jätevettä. Kuuden lämpöpumpun avulla muuten hukkaan jäävä lämpö nostetaan noin 90-asteiseksi kaukolämmöksi, joka syötetään Kouvolan kaukolämpöverkkoon. Laitoksen arvioitu vuosituotanto on noin 35 GWh, mikä vastaa noin 1 700 kouvolalaisen kotitalouden vuotuista lämmönkulutusta.

Hankkeen merkitys näkyy erityisesti Kouvolan lämmöntuotannon rakennemuutoksessa. Laitos on suunniteltu peruskuormalaitokseksi, jota käytetään ympäri vuoden. Samalla se korvaa maakaasun käyttöä ja tukee KSS Energian tavoitetta saavuttaa oman tuotannon hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Jopa 5-asteinen jätevesi hyödyksi moduulitoimituksella

KSS Energian omaisuudenhallinnasta vastaavan Jukka Rämän mukaan hanke eteni hyvässä yhteisymmärryksessä, ja mahdollisiin muutostilanteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Sekä Calefan että KSS Energian puolelta korostui hänen mukaansa ratkaisukeskeinen toimintatapa.

”Alusta alkaen oli selvää, että Calefan tavoitteena ei ollut vain toimittaa laitos, vaan varmistaa, että kokonaisuus toimii myös koekäytön ja käyttöönoton jälkeen”, Rämä kertoo.

Calefan AmbiHeat-konseptista tuttu modulaarinen toteutus oli hankkeessa keskeinen ratkaisu. Tehdasolosuhteissa valmistetut moduulit helpottivat logistiikkaa sekä varmistivat lopullisen toimituksen laadun. Moduulitoimituksen ansiosta työmaalla voitiin myös edetä maanrakennus- ja perustustöiden kanssa samalla, kun laitosta jo tehtaalla rakennettiin.

”Valmis laitos on erittäin hyvin toteutettu ja viimeistelty kokonaisuus. Ei ole kullattuja ovenkahvoja, mutta ei sellaisia tarvitsekaan olla.” - Jukka Rämä, Johtaja, omaisuudenhallinta, KSS Energia Oy

Jopa yli 4 MW lämpötehoa 7-asteisesta jätevedestä

KSS Energian projektipäällikön Altti Väreen mukaan Calefan automatisoitu AmbiHeat-lämpöpumppulaitos soveltuu erinomaisesti osaksi KSS Energian lämmöntuotantopalettia.

”Halusimme modernin ja automatisoidun laitoksen, joka on helppo liittää osaksi tuotannonohjausjärjestelmää”, Väre kertoo.

Siemens S7-automaatiojärjestemällä varustettu AmbiHeat-lämpöpumppulaitos on suoriutunut koekäyttöjakson testauksista erinomaisesti, tuottaen lämpötehoa jopa mitoitusarvot ylittävästi.

”Koekäyttöjaksolla jätevesi oli 7-astetta ja tuolloin saimme laitoksesta vajaan 4,4 megawattia lämpötehoa pihalle, mikä ylitti mitoitusarvot”, Väre kuvailee.

Ensimmäinen konkreettinen askel kohti hiilineutraaliutta

Laitoksen ilmastovaikutus on merkittävä, sillä lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 4 000–14 000 tonnia vuodessa, riippuen siitä, millaista fossiilista tuotantoa korvataan. Samalla se tuo KSS Energialle uutta sähköistettyä lämmöntuotantoa, joka vahvistaa konsernin tuotantorakennetta ja pienentää riippuvuutta polttamiseen perustuvista ratkaisuista.

“Valmistunut laitos on yksi merkittävä askel hiilineutraaliustiekartallamme, Jukka Rämä kertoo KSS Energialta.

Altti Väreen mukaan huhtikuun lopussa luovutetun AmbiHeat-laitoksen rooli on huomattava etenkin kesäaikana, sillä se voi kattaa noin kolmanneksen Kouvolan verkon kesäkuormasta. Vuositasolla se korvaa 35 GWh:n edestä maakaasun käyttöä.

Laitoksella on merkitys myös paikallisen kiertotalouden näkökulmasta. Sari Pilli Kouvolan Vedeltä kertoo, että lämpöpumppulaitos paitsi lisää merkittävästi puhdistamon omavaraisuusastetta, myös auttaa heitä valmistautumaan tulevaisuuden vaatimuksiin. Uudistettu yhdyskuntajätevesidirektiivi edellyttääkin myös jätevedenpuhdistamoilta yhä energiatehokkaampia ratkaisuja.

”Mäkikylän lämpöpumppulaitos on osa tulevaisuuden vaatimuksien täyttämisen kehitysaskeleita. On hieno olla osa alueellista yhteistyötä, jossa myös kaupungin eri toimijoiden välinen yhteistyö vahvistuu. Yhteistyössä on todellakin voimaa ”, Pilli kertoo.

Jäteveden hukkalämmön hyödyntäminen on osa energiamurrosta

Hanke kertoo myös laajemmasta muutoksesta energia-alalla.

Puhdistetun jäteveden hukkalämpö nähdään yhä useammin vakaana, ympärivuotisena ja paikallisena energialähteenä, jonka hyödyntämisessä on Suomessa vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia.

Kouvolan tapauksessa kokonaisuus vaati myös noin 2,7 kilometrin siirtolinjan rakentamisen, mutta sekään ei muodostunut esteeksi, kun hankkeen pitkän aikavälin hyödyt ovat suuret.

”Näillä hyödyillä 2,7 kilometrin siirtolinjan rakentaminen kannatti”, toteaa Väre KSS Energialta.

Calefan toimitusjohtajan Petri Vuoren mukaan KSS Energian hanke onkin enemmän kuin yksittäinen laitostoimitus.

”Tämä toteutus on jälleen yksi osoitus siitä, että vihreä siirtymä etenee konkreettisina ratkaisuina, joilla on välitön vaikutus sekä päästöihin että alueelliseen energiaomavaraisuuteen”, Vuori tiivistää.