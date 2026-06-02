Hopomin rumpu Loviisassa uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 16.6. klo 12.00
9.6.2026 13:20:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Hopomintie (tie 11907) Loviisassa katkaistaan liikenteeltä Hopomin rummun uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Hopomin rummun uusiminen Loviisassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Hopomintiellä. Hopomintie (tie 11907) katkaistaan liikenteeltä Mattasbackantien ja Mosskullantien välillä sijaitsevan Hopomin rummun kohdalta tiistaina 16.6.2026 klo 12.00 ja avataan liikenteelle viimeistään torstaina 18.6.2026 kello 12.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Liljendalintien (tie 1761) ja Lapinjärventien (tie 176) kautta. Kiertotien pituus on noin 15 km.
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Yhteyshenkilöt
Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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