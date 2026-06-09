Antti Kaikkonen: Hallitus myöntää virheensä kotitalousvähennyksessä – mutta suomalaiset maksoivat laskun

– Hallitus leikkasi itse kotitalousvähennystä ja nyt hilluu sen osittaisella ja määräaikaisella palauttamisella. Suunta muuttuu vuodesta toiseen, mutta suomalaiset kotitaloudet, yrittäjät ja työntekijät joutuvat elämään päätösten seurausten kanssa. Tämä on poukkoilevaa ja huonoa päätöksentekoa, Kaikkonen sanoo.

– Hallitus teki päätöksen, jonka seurauksena palveluiden kysyntä väheni, yritysten tilauskirjat ohenivat ja työpaikkoja menetettiin. Tuore kyselytutkimus vahvistaa tämän.

– Nyt sama hallitus yrittää paikata itse aiheuttamaansa vahinkoa. Olisi ollut viisaampaa jättää vahinko tekemättä, Kaikkonen toteaa.

Hallituksen uusi esitys ei palauta kotitalousvähennystä sille tasolle, jolla se oli ennen leikkauksia.

– Hallitus puhuu kotitalousvähennyksen korotuksesta, mutta todellisuudessa se palauttaa vain osan siitä, minkä itse vei pois. Suomalaisille annetaan takaisin vähemmän kuin heiltä otettiin. Siksi hallituksen puheet suurista parannuksista kuulostavat ontolta. Varsinkin, kun korotus on määräaikainen vuosille 2026-2027, eli veivaus jatkuu. Myös jatkuvuus vuoden 2027 jälkeen olisi tarpeen. Yrittäjät tarvitsevat pitkäjänteisyyttä, jotta voivat palkata työlle tekijöitä.

Keskusta olisi valinnut alun perinkin toisen tien.

– Me emme olisi alun perinkään leikanneet kotitalousvähennystä. Se on tehokas tapa tukea työllisyyttä, helpottaa arkea, torjua harmaata taloutta ja vahvistaa palveluyrittäjyyttä eri puolilla Suomea. Nyt nähdään käytännössä, että leikkaukset iskivät juuri niihin tavoitteisiin, joita hallituksen pitäisi edistää.

Kaikkosen mukaan kotitalousvähennystä on myös uudistettava vastaamaan paremmin suomalaisten muuttuvaa elämäntilannetta.

– Suomessa on yli miljoona yhden hengen taloutta. Yksinasuva maksaa remontin, siivouksen tai hoivapalvelun kustannukset yksin, mutta vähennyskatto tulee vastaan huomattavasti nopeammin kuin kahden aikuisen taloudessa. Keskusta korottaisi yksinasuvien kotitalousvähennystä, jotta järjestelmä kohtelisi ihmisiä nykyistä oikeudenmukaisemmin.

– Hallitus on nyt käytännössä myöntänyt, että kotitalousvähennyksen leikkaaminen oli väärä ratkaisu. Valitettavasti laskun ehtivät maksaa suomalaiset kotitaloudet, palveluyrittäjät ja työntekijät, Kaikkonen päättää.