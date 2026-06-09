Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset

Ulosottolaitoksen Etävouti ja monipaikkaisen työnteon malli voitti 10 000 euron Kaiku-palkinnon 2.6.2026 13:30:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2026 Kaiku-palkinnon voitti Ulosottolaitos, jonka Etävouti ja monipaikkaisen työnteon malli ovat kohtuullistaneet ja tasanneet kihlakunnanvoutien työmäärää. Palkinnon voittaneen yksikön tuloksellisuus ja työtyytyväisyys ovat nyt Ulosottolaitoksen kärkeä. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhdessä henkilöstön kanssa edelleen. Kaiku-kunniamaininnan sai tänä vuonna Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palvelut. He ovat toteuttaneet muun muassa itseohjautuvia tiimejä ja oppimisyhteisön.