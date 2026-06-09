Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset
9.6.2026 13:18:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 10- ja 15-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 486 miljoonalla eurolla.
Valtiokonttori järjesti huutokaupan tiistaina 9. kesäkuuta klo 12.30–13.00.
Huutokaupan tulokset
15.9.2036 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,350 %
Huutokaupan määrä: 866 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 1 101 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 99,530 / 3,406 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,27
15.4.2041 erääntyvä laina
Lainan kuponkikorko: 3,550 %
Huutokaupan määrä: 620 miljoonaa euroa
Tarjousten määrä: 921 miljoonaa euroa
Hyväksytty hintataso/tuotto: 98,120 / 3,716 %
Kysyntää kuvaava tarjous–allokointi-suhde (bid-to-cover ratio): 1,49
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Yhteyshenkilöt
Mika TasarahoituspäällikköVelanhallintaPuh:0295 50 2552mika.tasa@valtiokonttori.fi
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
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