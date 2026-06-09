Jarna Virtanen vetämään hyvinvointialueen analytiikka- ja raportointitoimintoa

- On hienoa, että saimme Jarnan johtamaan vuoden vaihteessa uudelleen organisoitua raportointi- ja analytiikkatoimintoa. Olemme myös käynnistäneet uuden toiminnan ja talouden raportointimallin, jossa yksi keskeinen tavoite on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen entistä paremmin, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.

Jarna Virtanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Hänellä on monipuolinen kokemus raportoinnin, analytiikan ja tilastotuotannon johtamisesta sekä laajojen kehittämis- ja muutoshankkeiden vetämisestä sekä Suomessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Keski-Suomen hyvinvointialueella hän on ollut keskeisessä roolissa toiminnan ja talouden yhteistä tarkastelua tukevien ja tietoperusteisten johtamismallien rakentamisessa.

- Odotan innolla uuden tehtävän aloittamista. Raportointi- ja analytiikkapalveluilla on tärkeä rooli hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamisessa. Laadukas ja ajantasainen tieto auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia sekä tukemaan päätöksentekoa kaikilla organisaation tasoilla. Haluan rakentaa raportointi- ja analytiikkapalveluista vahvan kumppanin hyvinvointialueen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä viedä tietoperusteista johtamista määrätietoisesti eteenpäin, Jarna Virtanen kertoo.

Jarna Virtanen aloittaa raportointi- ja analytiikkajohtajan tehtävässä 3.8. Uuden raportointi- ja analytiikkapalvelun tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen tietoperusteista johtamista, joka tukee palvelutuotannon johtamista ja toimintakulujen hallintaa sekä seurantaa ja ennustettavuutta. Se tarjoaa business controller- sekä raportointi- ja analytiikkapalveluja koko hyvinvointialueen organisaatiolle. Raportointi- ja analytiikkapalveluissa työskentelee noin 30 talouden, tietotuotannon, kirjaamisen, hoito- ja palveluketjutyön sekä vaikuttavuuden asiantuntijaa.

Lisätietoja:

raportointi- ja analytiikkajohtaja (3.8. alkaen) Jarna Virtanen, p. 040 542 0875

konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545