Jarna Virtanen vetämään hyvinvointialueen analytiikka- ja raportointitoimintoa
9.6.2026 13:37:36 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen uuden raportointi- ja analytiikkakokonaisuuden vetäjäksi on valittu Jarna Virtanen. Hän työskentelee tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestämispäällikkönä vastaten strategisen seurannan kehittämisestä, päätöksenteon tueksi tuotettavista analyyseista ja vaikutustenarvioinneista sekä palvelutuotannon järjestämistä tukevasta analytiikasta.
- On hienoa, että saimme Jarnan johtamaan vuoden vaihteessa uudelleen organisoitua raportointi- ja analytiikkatoimintoa. Olemme myös käynnistäneet uuden toiminnan ja talouden raportointimallin, jossa yksi keskeinen tavoite on toiminnan ja talouden yhteensovittaminen entistä paremmin, konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä kertoo.
Jarna Virtanen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Hänellä on monipuolinen kokemus raportoinnin, analytiikan ja tilastotuotannon johtamisesta sekä laajojen kehittämis- ja muutoshankkeiden vetämisestä sekä Suomessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Keski-Suomen hyvinvointialueella hän on ollut keskeisessä roolissa toiminnan ja talouden yhteistä tarkastelua tukevien ja tietoperusteisten johtamismallien rakentamisessa.
- Odotan innolla uuden tehtävän aloittamista. Raportointi- ja analytiikkapalveluilla on tärkeä rooli hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamisessa. Laadukas ja ajantasainen tieto auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia sekä tukemaan päätöksentekoa kaikilla organisaation tasoilla. Haluan rakentaa raportointi- ja analytiikkapalveluista vahvan kumppanin hyvinvointialueen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä viedä tietoperusteista johtamista määrätietoisesti eteenpäin, Jarna Virtanen kertoo.
Jarna Virtanen aloittaa raportointi- ja analytiikkajohtajan tehtävässä 3.8. Uuden raportointi- ja analytiikkapalvelun tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen tietoperusteista johtamista, joka tukee palvelutuotannon johtamista ja toimintakulujen hallintaa sekä seurantaa ja ennustettavuutta. Se tarjoaa business controller- sekä raportointi- ja analytiikkapalveluja koko hyvinvointialueen organisaatiolle. Raportointi- ja analytiikkapalveluissa työskentelee noin 30 talouden, tietotuotannon, kirjaamisen, hoito- ja palveluketjutyön sekä vaikuttavuuden asiantuntijaa.
Lisätietoja:
raportointi- ja analytiikkajohtaja (3.8. alkaen) Jarna Virtanen, p. 040 542 0875
konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
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KirjaamoViitaniementie 1 A, 40720 Jyväskyläkirjaamo@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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