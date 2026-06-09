Yöhoito ja turva-auttajat turvaavat yli 4000 asiakkaan kotona pärjäämistä eri puolilla Keski-Suomea
9.6.2026 14:06:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen yöhoito ja turva-auttajat tekevät lähes 5000 asiakaskäyntiä kuukaudessa. Yöhoito tekee noin 2900 käyntiä kuussa ja asiakkaita yöhoidolla on noin 110. Turva-auttamispalveluilla on noin 1850 asiakaskäyntiä kuukaudessa ja asiakkaita noin 4000. Yöhoito vastaa kotihoidon ja osittain myös yhteisöllisen asumisen yöaikaisista säännöllisistä ja tilapäisistä käynneistä. Turva-auttamispalvelun avulla asiakas saa apua äkilliseen avuntarpeeseen.
Turva-auttamispalvelu ja yöhoito turvaavat asiakkaiden kotona pärjäämistä
Turva-auttamispalvelun hoitajat auttavat niitä ikääntyneitä, vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä, joiden toimintakyky on heikentynyt tai jotka kokevat olonsa turvattomaksi. Turvapuhelinlaitteen ja turvarannekkeen avulla asiakas voi hälyttää kodistaan apua ympäri vuorokauden.
– Turvarannekkeessa olevan napin painamisen jälkeen tehdään puhelimessa hoidon tarpeen arviointi ja arvion pohjalta turva-auttaja lähtee asiakkaan luo. Turva-auttamispalvelu vahvistaa kotona asuvan asiakkaan turvallisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä, palvelupäällikkö Sanna Liljeroos selventää.
Yöaikaisella hoidolla voidaan vastaavasti vahvistaa ja tukea asiakkaan kotona ja yhteisöllisessä asumisessa pärjäämistä. Yöhoito toimii alueellisina tiimeinä eri puolilla hyvinvointialuetta.
Turva-auttamispalvelu vähentää osaltaan ensihoidon ja päivystyshoidon tarvetta
Turva-auttajat vastaavat turva-auttamisen tehtävistä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Turva-auttaja on asiakkaan luona keskimäärin 30 minuutin kuluessa hälytyksestä. Turva-auttajapalvelulla ja sen työntekijöiden ammattitaitoisella hoidontarpeen arvioinnilla ja hoidolla osaltaan vähennetään ensihoidon ja päivystyshoidon tarvetta ja turvataan asiakkaan kotona selviytymistä.
Turva-auttajien tehtävät tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksessa toimivan turvapuhelinkeskuksen kautta. Turvapuhelinkeskus välittää turva-auttajille myös sosiaali- ja kriisipäivityksen ohjaamat kaatuneen henkilön nostotehtävät ja tilannekeskuspäivystäjän kautta tulleet ensihoidon D-tehtävät, joita on kuukaudessa noin 10–15.
Turvapuhelinkeskus vastaanottaa kaikki turvapuhelinhälytykset ja välittää hoidontarpeen arvioinnin jälkeen tarvittavat tehtävät turva-auttajille. Turvapuhelinkeskus myös arvioi tässä yhteydessä tehtävien kiireellisyysjärjestystä ja tarkoituksenmukaista toimijaa.
– Jos tehtävä on esimerkiksi kiireellinen hätätapaus, tehtävä välitetään ensihoidolle. Tarvittaessa tehtävistä keskustellaan tilannekeskuspäivystäjän kanssa, palveluvastaava Tiina Tuohimetsä kertoo.
Turva-auttajien tehtäviin kuuluu paljon kaatumisista johtuvia nostotehtäviä sekä tehtäviä, joissa asiakkaan yleistilan heikkeneminen edellyttää hoidon ja jatkohoidon tarpeen arviointia. Lisäksi tehtävät voivat olla esimerkiksi liikkumis- tai wc-apua tai esimerkiksi ovihälytystehtävistä seuranneita kadonneiden etsintöjä.
– Turva-auttajien tehtävät ovat akuuttiluontoisia. Etukäteen ei voida täysin tietää, mitä milloinkin on vastassa. Se on turva-auttajien mukaan työn haaste, mutta myös sen suola, Tiina Tuohimetsä toteaa.
Toimivaa yhteistyötä ja hyvää palautetta
Turva-auttamisen ja yöhoidon työntekijät tekevät tarvittaessa yöaikaan molempia tehtäviä ja auttavat toisiaan. Turva-auttamispalvelu ja yöhoito tekevät tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kuten ensihoidon, terveyspalveluiden ja kotihoidon kanssa.
– Toimiva yhteistyö ja yhteisymmärrys on perusta asiakkaan kokonaisvaltaiselle, tarkoituksenmukaiselle, joustavalle ja mahdollisimman nopealle avulle. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneillemme, Tiina Tuohimetsä kiittelee.
Turva-auttajat ja yöhoitajat saavat hyvää palautetta työstään niin asiakkailta kuin asiakkaiden läheisiltä, mutta myös yhteistyökumppaneilta.
– Hoitajamme ovat saaneet positiivista palautetta ammattitaidosta, hyvästä hoidosta, asiantuntemuksesta, huumorista, positiivisesta asenteesta, empaattisuudesta, ystävällisyydestä ja asiakkaan kuuntelusta, Sanna Liljeroos ja Tiina Tuohimetsä sanovat tyytyväisinä.
Yöhoitoa ja turva-auttamispalvelua myönnetään asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Sanna Liljeroos, p. 050 517 0240, sanna.liljeroos(at)hyvaks.fi, Teknologiakeskus, asiakaslaskutus ja keskitetyt palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Palveluvastaava Tiina Tuohimetsä, p. 040 137 5087, tiina.tuohimetsa2(at)hyvaks.fi, Teknologiakeskus, asiakaslaskutus ja keskitetyt palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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