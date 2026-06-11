ABC Lohjan uudistus on valmis – sujuvaa asiointia vuorokauden ympäri
12.6.2026 11:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
ABC Lohjan tammikuussa alkaneet uudistustyöt ovat valmistuneet. Yksi Suomen vilkkaimmista liikenneasemista tarjoaa nyt asiakkailleen entistä viihtyisämmän ja toimivamman pysähdyspaikan.
Uudistuksessa ABC Lohjan tiloja ja palveluita on kehitetty vastaamaan paremmin nykyisiin asiakastarpeisiin. Viihtyvyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa päivittämällä wc-tilat lattiasta kattoon. Myös ABC-market koki konseptiuudistuksen, mikä näkyy muun muassa selkeämpinä esillepanoina sekä sujuvampana asiointina.
– Halusimme tehdä ABC Lohjasta viihtyisän, mutkattoman ja sujuvan palvelun pysähdyspaikan. Olemme varsin ylpeitä lopputuloksesta, kertoo SSO:n toimialajohtaja Niko Kähkönen.
Energiatehokkuutta ja vihreää liikkumista
Osana uudistusta panostettiin myös energiatehokkuuteen. Uudet kylmäratkaisut vähentävät energiakulutusta ja tukevat S-ryhmän pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. SSO:ssa on jo pitkään panostettu vihreään liikkumiseen ja ABC-latausasemien verkostoa on kasvatettu määrätietoisesti. ABC Lohjan sähköautonlatauspisteiden määrä lisääntyy kesän aikana, kun ABC-latausasemien rakennustyöt saadaan päätökseen. ABC-latauspisteiden määrä tulee tuplaantumaan nykyisestä. Lisäksi liikenneasemalta löytyvät myös Teslan latauspisteet.
– Tarjoamme sähköautoileville asiakkaille helppoa asiointia. Auton latautuessa voi nauttia vaikka maittavan lounaan ja seurata ABC-mobiilista latauksen valmistumista. Lukuisat latauspisteet takaavat sujuvan matkanteon ja ripeät lataustauot, Kähkönen sanoo.
Avajaiset lauantaina 13.6.
ABC Lohjan uudistuksen avajaisia vietetään lauantaina 13.6. klo 10–17. Luvassa on mukavaa ohjelmaa, josta saat lisätietoja esimerkiksi seuraamalla liikennemyymälän sometilejä.
Uudistunut ABC Lohja palvelee asiakkaita vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Maarit Rissanen p. 044 320 5840
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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