Vihreiden Holopainen: Ydinaseiden salliminen Suomen alueelle ei lisää turvallisuutta, vaan kasvattaa riskejä
9.6.2026 15:09:50 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät jätti puolustusvaliokunnassa yhdessä sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton kanssa vastalauseen hallituksen esitykseen, joka poistaisi Suomen lainsäädännöstä ydinaseiden maahantuonnin, hallussapidon ja kauttakulun kiellon.
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopaisen mukaan hallitus ei ole historiallisen isoa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan muutosta esittävässä esityksessään arvioinut lainmuutoksen turvallisuusvaikutuksia riittävällä tavalla.
– Ydinaseiden salliminen Suomen alueelle lisäisi väärintulkintojen mahdollisuutta kriisitilanteissa ja kasvattaisi siten vahingossa alkavan ydinsodan riskiä riippumatta siitä, sijaitseeko Suomen alueella tosiasiassa ydinaseita vai ei, Holopainen toteaa.
– Suomen turvallisuutta ei vahvisteta avaamalla ovea ydinaseille. Päinvastoin esitetty muutos kasvattaa turvallisuusriskejä ja heikentää Suomen pitkäjänteistä työtä ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Tämän lakimuutoksen myötä Suomeen ei jää lakiin pohjautuvia rajoitteita ydinaseille, Holopainen jatkaa.
Hallitus perustelee muutosta turvallisuudella, mutta Holopaisen mukaan esitys ei lisää Suomen turvallisuutta. Sen sijaan se luo uusia epävarmuuksia ja riskejä, joita ei ole tunnistettu tai arvioitu asianmukaisesti. Holopaisen mukaan hallitus ei ole perustellut lakimuutoksen välttämättömyyttä Suomen nykyisessä turvallisuusympäristössä.
– Suomen nykyinen lainsäädäntö on mahdollistanut täysimääräisen osallistumisen Naton toimintaan. Suomen liittyessä Natoon tai DCA-sopimusta solmittaessa ei tullut esiin mitään sellaista, mikä olisi estänyt Suomea kuulumasta ydinpelotteen suojaan tai osallistumasta Naton ydinasepolitiikan suunnitteluun nykyisen lainsäädännön puitteissa. Myös monet Nato-maat, joiden alueelle ei ole sijoitettu ydinaseita, kuuluvat Nato-liittokunnan ydinsateenvarjon piiriin.
Holopainen varoittaa myös lainmuutoksen kansainvälisistä vaikutuksista.
– Suomi on pitkään ollut maa, joka on johdonmukaisesti tukenut ydinaseiden leviämisen estämistä. Nyt annettaisiin viesti, että ydinaseettomat maat voivat alkaa purkaa omia rajoituksiaan. Se heikentäisi kansainvälistä ydinaseiden vastaista työtä aikana, jolloin sitä tarvittaisiin enemmän kuin pitkään aikaan, Holopainen huomauttaa.
Holopainen pitää ongelmallisena myös hallituksen tapaa valmistella asiaa. Hän vaatii, että Suomen ydinaseiden vastainen viesti pysyy kirkkaana myös jatkossa.
– Suomessa on vuosikymmeniä ollut vahva perinne siitä, että merkittävistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista keskustellaan laajasti yli hallitus–oppositiorajojen. Hallitus on tällä esityksellä iskenyt särön puolueiden väliseen luottamukseen. Vastuu särön paikkaamisesta ja luottamuksen palauttamisesta on hallituksella; odotankin hallituksen käsittelevän Ranskan ydinase-ehdotuksia eduskuntaa kattavasti informoiden, Holopainen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna HolopainenKansanedustajaPuh:044-5713463hanna.holopainen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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