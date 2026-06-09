Kuvituskuvassa näkyi henkilötietoja – tehty välittömästi toimenpiteet
9.6.2026 15:18:34 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Viestinnästä on otettu valokuva arkistosta kuvituskuvaksi tiedotteeseen. Tiedotteen julkaisun yhteydessä ei huomattu, että osassa kuvassa näkyy joitakin henkilötietoja.
Kyseinen kuva on poistettu välittömästi. Hyvinvointialue on tehnyt tietosuojailmoituksen organisaation sisällä sekä tekee ilmoituksen edelleen tietosuojavaltuutetun toimistolle. Asianosaisille rekisteröidyille ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta.
”Pyydämme anteeksi virhettä. Hyvinvointialueella on tarkat ohjeet valokuvien ottamiselle ja käyttämiselle turvallisesti, mutta tässä on tapahtunut inhimillinen virhe yksittäiselle ihmiselle. Varmistamme, että vastaavaa ei jatkossa pääse tapahtumaan”, viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena-Mari TanskanenViestintäjohtajaPuh:0405430143leena-mari.tanskanen@vakehyva.fi
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
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Personuppgifter syntes i bild – åtgärder vidtogs omedelbart9.6.2026 15:53:51 EEST | Tiedote
I kommunikationen har man tagit en bild på arkivet som skulle användas som en illustrationsbild till ett meddelande. I samband med publiceringen av meddelandet märkte man inte, att personuppgifter syns i delar av bilden. Ifrågavarande bild togs omedelbart bort. Välfärdsområdet har gjort en anmälan om personuppgiftsincident inom organisationen samt gör dessutom en anmälan till dataombudsmannens kontor. De berörda registrerade personerna meddelas om personuppgiftsincidenten. "Vi ber om ursäkt för felet. Välfärdsområdet har noggranna anvisningar om hur man tar och använder fotografier säkert, men här har hänt ett mänskligt fel för en enskild person. Vi säkerställer, att motsvarande inte kommer att hända i fortsättningen" berättar kommunikationsdirektör Leena-Mari Tanskanen.
// Korrigerat meddelande // Bilden har bytts ut // VAKE som föregångare: Aktuellt patient- och klientarkiv är resultatet av långsiktigt arbete9.6.2026 14:10:01 EEST | Pressmeddelande
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VAKE som föregångare: Aktuellt patient- och klientarkiv är resultatet av långsiktigt arbete9.6.2026 12:21:50 EEST | Pressmeddelande
VAKEs arkivspecialister har i många år arbetat ihärdigt, och tack vare det så finns de omfattande patient- och klientdatamaterialen som överförts från Vanda och Kervo städer i det nya huvudarkivet. Ett lagstadgat och aktuellt arkiv betjänar sakkunniga samt säkerställer en kvalitativ datatjänst och klienternas rättigheter och datasäkerhet.
VAKE edelläkävijänä: Ajantasainen potilas- ja asiakasarkisto on pitkäjänteisen työn tulos9.6.2026 12:21:50 EEST | Tiedote
VAKEn arkistoinnin ammattilaiset ovat tehneet monivuotista ja sinnikästä työtä, minkä ansiosta Vantaan ja Keravan kaupungeilta siirtyneet laajat potilas- ja asiakastietoaineistot ovat tallessa uudessa päätearkistossa. Lainmukainen ja ajantasainen arkisto palvelee ammattilaisia sekä varmistaa laadukkaan tietopalvelun ja asiakkaiden oikeudet ja tietoturvan.
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