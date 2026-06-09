Personuppgifter syntes i bild – åtgärder vidtogs omedelbart

// KORJATTU TIEDOTE // Kuva vaihdettu // VAKE edelläkävijänä: Ajantasainen potilas- ja asiakasarkisto on pitkäjänteisen työn tulos 9.6.2026 14:10:01 EEST | Tiedote

VAKEn arkistoinnin ammattilaiset ovat tehneet monivuotista ja sinnikästä työtä, minkä ansiosta Vantaan ja Keravan kaupungeilta siirtyneet laajat potilas- ja asiakastietoaineistot ovat tallessa uudessa päätearkistossa. Lainmukainen ja ajantasainen arkisto palvelee ammattilaisia sekä varmistaa laadukkaan tietopalvelun ja asiakkaiden oikeudet ja tietoturvan.