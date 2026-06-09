Ex-ministeri Mikkonen: Hallituksen uusin ympäristöpommi on luvituksen romuttaminen
9.6.2026 16:01:25 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Valtioneuvosto tiedotti tänään, että ympäristöministeriö on perustanut työryhmän selvittämään ympäristöön liittyvää lupaharkintaa. Selvityksen tavoitteena on tehostaa strategisesti merkittävien hankkeiden käsittelyä ja auttaa tarkastelemaan kokonaisuutena hankkeiden vaikutuksia, esimerkiksi taloudellisia, ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
Vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen suhtautuu selvitykseen äärimmäisellä varauksella. Mikkosen mukaan hallitus käytännössä haluaa, että se voi poliittisesti tehdä lupapäätöksiä, jotka ovat ympäristö-, luonnonsuojelu-, vesi- ja kaivoslain vastaisia. Taustalla on Petteri Orpon hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset.
– Vaikka kirjaukset ja tavoitteet ovat epäselvästi ilmaistu, on ilmeistä, että hallituksen tahtotila on ympäristösääntelyn keventäminen. Jos katsotaan tämän hallituskauden meininkiä, niin luonnon yli on jyrätty jatkuvasti ja usein toinen toistaan heppoisemmin perustein, Mikkonen jyrähtää.
– Luvituksen sujuvoittamiseksi on tehty paljon työtä, jotta lupaprosessit eivät turhaan veny ja palvelun saa yhdeltä luukulta. Edelleen meillä olisi parantamisen varaa siinä, miten samalle alueelle suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset huomioidaan. Suomen ympäristökeskus on viimeksi tänä keväänä raportoinut siitä, että luvitusjärjestelmämme ei riittävästi huomioi energiahankkeiden yhteisvaikutuksia Suomen luontoon. Suunta, jossa ympäristön ohittamista helpotetaan on aivan väärä, Mikkonen linjaa.
Mikkonen pitää ajatusta ympäristöluvituksen heikentämisestä myös lyhytnäköisenä ja riskialttiina.
– Suomi on sitoutunut kansainvälisiin ilmasto- ja luontosopimuksiin, EU:n nielutavoitteeseen ja luonnon ennallistamiseen. On käsittämättömän ristiriitaista, että valtio yhdellä kädellä pyrkii tekemään luonto- ja ilmastotoimia näiden tavoitteiden eteen ja toisella kädellä haluaa helpottaa ympäristön tilan heikentämistä. Puhumattakaan siitä, että millainen vaikutus heikkenevällä luonnon tilalla on kaikkien suomalaisten elämään, Mikkonen toteaa.
– Sameat mökkivedet ja kesän sinilevälautat, hävinneet vanhat metsät, kaikki tämä on meille konkreettinen viesti ympäristönsuojelun epäonnistumisesta menneinä vuosina. Ympäristösääntelyn vesittäminen johtaa uusiin ongelmiin, jotka tuntuvat myös kansalaisten elinympäristössä. Aikoinaan saatettiin heikentää ympäristön tilaa, sillä tietoa eri hankkeiden vaikutuksista ei ollut. Nyt meillä on tietoa ympäristövaikutuksista, mutta hallitus haluaa, ettei siitä tarvitsisi välittää, Mikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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