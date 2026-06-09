Rakennustyömaa aiheuttaa uusia muutoksia päiväkotien sijaintiin Etelä-Helsingissä

Kalevankadun päiväkodin vieressä käynnistyy kesällä 2026 yksityisen pysäköintihallin ja liikekiinteistön rakennustöihin liittyvät maanalaiset louhintatyöt. Työmaan meluilmoitusta koskevaan päätökseen on kaupungin ympäristöluvista vastaava viranomainen tekemässä sellaisen rajoituksen, joka estää meluavimmat työt päiväkodin toimiessa vieressä.

Tieto päätöksestä aiheutti kaupungille kiireellisen tarpeen käydä päiväkotien sijaintiratkaisuja uudelleen läpi. Kalevankatu 48:ssa (Kaartin lasaretti) ei ole louhinnan aikana mahdollista järjestää päiväkotitoimintaa.

Muuttunut tilanne vaikuttaa päiväkotien toimintaan seuraavasti:

Daghemmet Sandviken muuttaa väistöön. Väistötilan sijaintia selvitetään osoitteeseen Eerikinkatu 45. Toiminta käynnistyy tiloissa 3. elokuuta.

Päiväkoti Hietalahden ympärivuorokautisen toiminnan väistötilaksi selvitetään Mäntymäen paviljonkia osoitteessa Mäntymäentie 1. Toiminta käynnistyy tiloissa 3. elokuuta.

Päiväkoti Eliaksen kielikylpyryhmät jatkavat toimintaa toistaiseksi nykyisissä tiloissaan osoitteessa Lönnrotinkatu 12.

Daghemmet Fylgia Solhem jatkaa toimintaa toistaiseksi nykyisissä tiloissaan osoitteissa Vuorimiehenkatu 12 ja Tehtaankatu 16.

”Emme onnistuneet ennakoimaan päiväkotien tilajärjestelyjen suunnittelussa viereisen rakennustyömaan vaikutusta riittävän hyvin. Ymmärrämme, että tästä aiheutuu huoltajille ja henkilöstölle ylimääräistä vaivaa ja hämmennystä”, kertoo yksikön päällikkö Päivi Etelämäki kaupunkiympäristön toimialalta.

Väistöjärjestely kestää tämänhetkisen arvion mukaan kaikkien päiväkotien osalta vuodenvaihteeseen 2026–2027 asti. Rakennushankkeen etenemistä seurataan ja tarvittaessa väistöaikaa jatketaan kesään 2027 saakka.