Parainen tarvitsee enemmän kuin terveysaseman - RKP esittää sosiaali-ja terveyskeskuksen asemaa

Kyse ei ole vain hallinnollisesta muutoksesta. Sosiaali- ja terveyskeskuksen asema tarjoaa paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaa, tarjota laajempi palveluvalikoima sekä koota enemmän palveluja lähelle asukkaita.

– Asukkaiden näkökulmasta kyse on hoitoon pääsystä, toimivista hoitoketjuista ja mahdollisuudesta saada palvelua omalla kielellään. Juuri tästä päätöksessä on pohjimmiltaan kyse, toteaa RKP:n Reijo Grönfors.

Paraisilla on erityisasema hyvinvointialueella. Se on ainoa yksikkö, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat käytännössä kattavasti sekä ruotsiksi että suomeksi. Samalla palvelujen käyttö on samalla tasolla kuin useilla alueilla, joilla sosiaali- ja terveyskeskuksen säilyttämisestä on jo päätetty.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen asema luo myös paremmat edellytykset paikallisten palvelujen kehittämiselle. Kun useampia palveluja voidaan tarjota saman katon alla, hoito sujuu potilaiden kannalta joustavammin ja resursseja voidaan käyttää tehokkaammin.

RKP korostaa myös, että Paraisilla on jo tarkoituksenmukaiset tilat, joihin kaupunki on tehnyt merkittäviä investointeja. Olemassa olevan toiminnan kehittäminen on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti järkevää.

Saaristo-olosuhteet tekevät Paraisten tilanteesta lisäksi poikkeuksellisen. Alueella on yli sata vakituisesti asuttua saarta, ja väestö kasvaa noin 20 000 henkilöllä kevään ja syksyn välillä vapaa-ajan asutuksen ansiosta. Kun ihmisillä on tulevaisuudessa entistä suurempi vapaus valita hoitopaikkansa, vahvan palvelutarjonnan merkitys Paraisilla korostuu entisestään, sanoo kansanedustaja Sandra Bergqvist, Varhan kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja.

RKP ilmaisee samalla huolensa suunnitelmista siirtää aikuisten psykiatrinen työryhmä Paraisilta Kaarinaan. Ryhmän mukaan vaikutukset ruotsinkielisiin palveluihin on arvioitava huolellisesti ennen uusien muutosten toteuttamista.

– Päätös Paraisista ei koske vain yhtä yksikköä. Kyse on siitä, miten hyvinvointialue turvaa yhdenvertaisen, saavutettavan ja aidosti kaksikielisen hoidon koko Turunmaan ja Varsinais-Suomen asukkaille.

Varhan aluevaltuusto tekee keskiviikkona 10.6.2026 päätöksen sosiaali- ja terveyskeskusten sekä sosiaali- ja terveysasemien alueellisesta sijoittumisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella seuraavien kymmenen vuoden ajaksi.

Lisätietoja:

Reijo Grönfors

puh. 040 524 8953

Sandra Bergqvist

puh. 040 534 1108