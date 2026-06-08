SDP:n Ojala-Niemelä: EU-notifioimatonta alkoholilakia ei pidä tuoda eduskunnan saliin

Ojala-Niemelän mukaan alkoholilain käsittelyyn on nyt otettava aikalisä, sillä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön tehdyt merkittävät muutokset poikkeavat olennaisesti siitä esityksestä, joka on aiemmin notifioitu Euroopan komissiolle.

– Eduskunta ei voi käsitellä lakia, jonka notifiointivelvollisuutta ei ole selvitetty asianmukaisesti. EU-sääntelyä ei voi sivuuttaa poliittisella päätöksellä. Jos laki edellyttää notifiointia, se on tehtävä ennen kuin eduskunta tekee lopulliset ratkaisunsa. Puhemiehen ja eduskunnan virkakunnan vastuulla on huolehtia siitä, että täysistunnon käsittelyyn tuodaan vain sellaisia esityksiä, jotka täyttävät lainvalmistelulle asetetut vaatimukset, Ojala-Niemelä alleviivaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi mietinnössään, että esitykseen tehdyt muutokset voivat edellyttää notifiointia ennen lain lopullista hyväksymistä. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät muutoksia merkittävinä erityisesti alkoholin etämyyntiä koskevien säännösten osalta.

– Hallitus ei voi valita, milloin EU menettelysääntöjä noudatetaan ja milloin niitä ei noudateta. Notifiointijärjestelmä ei ole muodollisuus, vaan osa jäsenvaltioita sitovaa EU-oikeutta. Jos notifiointivelvollisuus on olemassa, se on hoidettava asianmukaisesti ennen lain etenemistä, Ojala-Niemelä muistuttaa.

Ojala-Niemelän mukaan seuraavaksi, selviää aikooko hallitus viedä täysistunnon käsittelyyn esityksen, jonka notifiointivelvollisuudesta on edelleen olemassa vakava epäselvyys.

– Huomenna nähdään, onko hallitus valmis viemään suuren salin käsittelyyn esityksen pelkästään poliittisista syistä, vaikka notifiointikysymys on edelleen ratkaisematta. Vastuu lain oikeudellisesta kestävyydestä on viime kädessä hallituksella, Ojala-Niemelä toteaa.

– Jos notifiointia edellyttävä laki hyväksytään ilman asianmukaista menettelyä, seurauksena voi olla merkittävää oikeudellista epävarmuutta. Eduskunnan arvovalta ja uskottavuus edellyttävät, että lait valmistellaan huolellisesti ja sääntöjen mukaisesti. Menettelytapojen kunnioittaminen ei ole hidastelua vaan vastuullista lainsäädäntötyötä, Ojala-Niemelä päättää.