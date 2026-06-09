Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.6.2026
9.6.2026 18:25:06 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 9.6.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kokouksessa lautakunta käsitteli muun muassa Pikku Huopalahden nuorisotalon ja kirjaston perusparannuksen tarveselvitystä, Oodin palveluhankintoja, etsivän nuorisotyön palveluhankintaa sekä vastauksen nuoren aloitteeseen maauimalan tai uimahallin rakentamisesta Viikkiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta hyväksyi Pikku Huopalahden nuorisotalon ja kirjaston perusparannuksen tarveselvityksen. Tilat sijaitsevat osoitteessa Tilkankatu 19 samassa rakennuksessa Pikku Huopalahden ala-asteen ja Päiväkoti Purjeen kanssa. Valmisteilla oleva hanke käsittää koko rakennuksen perusparannuksen.
Perusparannuksessa nuorisotalon tiloja kehitetään nykyistä monikäyttöisemmiksi. Tilat suunnitellaan palvelemaan nuorisotyön lisäksi myös muita käyttäjiä nuorisopalvelujen toiminta-aikojen ulkopuolella. Suunnitelman mukaan nuorisotaloon sijoittuvat olohuone, keittiö, monitoimisali, ateljeetila, studio sekä kolme erikokoista monikäyttöistä ryhmätilaa tukitiloineen ja henkilökunnan työtiloineen.
Myös kirjastopalveluja kehitetään osana hanketta. Tavoitteena on lisätä kirjaston omatoimikäyttöä, jolloin asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa, käyttää tietokoneita ja lukea lehtiä myös silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Omatoimikirjaston toteuttaminen edellyttää omaa sisäänkäyntiä. Lisäksi uusiin tiloihin suunnitellaan asiakas-wc sekä henkilökunnan wc- ja sosiaalitilat.
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Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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