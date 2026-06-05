Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 9.6.
9.6.2026 18:55:11 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti kokouksen tiistaina 9. kesäkuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 9.6. kokouksen ennakkotiedote5.6.2026 15:06:00 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 9. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa Pohjois-Haagan seniorikeskuksen tarveselvitystä.
Nytt verksamhetsställe för test och behandling av hepatit C4.6.2026 10:21:47 EEST | Pressmeddelande
Tjänsterna för lågtröskeltest av hepatit C samt vård utvidgades i Helsingfors i början av juni 2026. Ett tillfälligt serviceställe har öppnats på adressen Alpgatan 2, där man betjänar personer som är svåra att nå samt hemlösa. I kvarteret verkar sedan tidigare bland annat Diakonissanstaltens sociala företag Rinnekotis enheter "Asunto ensin".
Uusi toimipiste C-hepatiitin testaukseen ja hoitoon4.6.2026 10:21:47 EEST | Tiedote
C-hepatiitin matalan kynnyksen testaukseen ja hoitoon liittyvät palvelut laajenevat Helsingissä kesäkuun 2026 alussa. Osoitteessa Alppikatu 2 on auennut väliaikainen toimipiste, joka palvelee erityisesti vaikeimmin tavoitettavia ja asunnottomia henkilöitä. Samassa korttelissa on esimerkiksi Diakonissalaitoksen omistaman Rinnekotien Asunto ensin -yksiköitä.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 26.5.26.5.2026 20:34:22 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 26. toukokuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 26.5. kokouksen ennakkotiedote22.5.2026 12:29:50 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 26. toukokuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa uusien pelastusautojen hankintaa.
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