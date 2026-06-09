Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

9.6.2026 22:30:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 09.06.2026.

Rakennuspalo, keskisuuri. Lahjaharju, Jyväskylä

Keski-Suomen pelastuslaitos sain hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta puoli kymmenen jälkeen tiistai-iltana. Kohteessa ei paloa. Kyseessä erehdys. 

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Yöhoito ja turva-auttajat turvaavat yli 4000 asiakkaan kotona pärjäämistä eri puolilla Keski-Suomea9.6.2026 14:06:40 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen yöhoito ja turva-auttajat tekevät lähes 5000 asiakaskäyntiä kuukaudessa. Yöhoito tekee noin 2900 käyntiä kuussa ja asiakkaita yöhoidolla on noin 110. Turva-auttamispalveluilla on noin 1850 asiakaskäyntiä kuukaudessa ja asiakkaita noin 4000. Yöhoito vastaa kotihoidon ja osittain myös yhteisöllisen asumisen yöaikaisista säännöllisistä ja tilapäisistä käynneistä. Turva-auttamispalvelun avulla asiakas saa apua äkilliseen avuntarpeeseen.

Jarna Virtanen vetämään hyvinvointialueen analytiikka- ja raportointitoimintoa9.6.2026 13:37:36 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen uuden raportointi- ja analytiikkakokonaisuuden vetäjäksi on valittu Jarna Virtanen. Hän työskentelee tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestämispäällikkönä vastaten strategisen seurannan kehittämisestä, päätöksenteon tueksi tuotettavista analyyseista ja vaikutustenarvioinneista sekä palvelutuotannon järjestämistä tukevasta analytiikasta.

Uusithan reseptit ajoissa ennen kesälomakauden alkua9.6.2026 10:45:38 EEST | Tiedote

Kesälomakausi tuo mukanaan myös terveydenhuollon ammattilaisten lomia ja niiden mukana muutoksia joidenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloihin. Tämän vuoksi asiakkaiden kannattaa hoitaa mahdollisuuksien mukaan kaikki kiireettömät asiat kuntoon ennen lomakautta. Erityisesti kesän aikana vanhenevat reseptit on hyvä tarkistaa ja uusia etukäteen ennen lomakauden alkua. Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä helposti Omakanta-palvelussa osoitteessa www.omakanta.fi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye