Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.6.2026 22:30:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 09.06.2026.
Rakennuspalo, keskisuuri. Lahjaharju, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sain hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta puoli kymmenen jälkeen tiistai-iltana. Kohteessa ei paloa. Kyseessä erehdys.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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