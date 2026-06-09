Yöhoito ja turva-auttajat turvaavat yli 4000 asiakkaan kotona pärjäämistä eri puolilla Keski-Suomea 9.6.2026 14:06:40 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen yöhoito ja turva-auttajat tekevät lähes 5000 asiakaskäyntiä kuukaudessa. Yöhoito tekee noin 2900 käyntiä kuussa ja asiakkaita yöhoidolla on noin 110. Turva-auttamispalveluilla on noin 1850 asiakaskäyntiä kuukaudessa ja asiakkaita noin 4000. Yöhoito vastaa kotihoidon ja osittain myös yhteisöllisen asumisen yöaikaisista säännöllisistä ja tilapäisistä käynneistä. Turva-auttamispalvelun avulla asiakas saa apua äkilliseen avuntarpeeseen.