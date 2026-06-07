Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 45 miljoonaa

9.6.2026 22:41:02 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 45 miljoonan päävoitto.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin kierroksen 24/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 1, 14, 22, 39 ja 48. Tähtinumerot ovat 8 ja 11.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat viidelle 5+1 tulokselle, joilla voitti 292 956,40 euroa. Neljä näistä voitoista löytyi Saksasta ja yksi Norjasta.

Lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta viisi oikein tuloksia, joilla kullakin voitti 275 356,30 euroa. Voitot matkasivat Saksaan, Alankomaihin ja Kreikkaan.

Suurin Suomesta löytynyt voitto meni yhdelle 4+2 tulokselle, jolla voitti 5 924,20 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 13, 27, 28, 31, 32 ja 38. Lisänumeroksi osui 39. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi tänäkin iltana 20 048 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 9 2 8 0 3 7 5. Jokerista ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Malaga 18. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

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Kuvat

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
Veikkaus/Mari Lehtisalo
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