Suomalaiset osaavat jättää työt kotiin lomalla

12.6.2026 08:30:00 EEST | Apollomatkat | Tiedote

Jaa

Apollon teettämä tuore tutkimus paljastaa, että jopa 79 prosenttia suomalaisista ei tee lainkaan, tai tekee hyvin vähän töitä lomamatkan aikana. Tutkimuksen mukaan naiset ovat töistä irrottautumisessa miehiä edellä.

Nainen rentoutuu rannalla aurinkotuolissa, edessä palmu ja meri.
Apollon tutkimuksen mukaan Suomalaiset osaavat rentoutua lomalla

Suomalaiset osaavat lomalla irtautua arjesta. Peräti 79 prosenttia kertoo jättävänsä työt kokonaan taka-alalle lomamatkan ajaksi. Naisista näin tekee 82 prosenttia, kun miehistä vastaava osuus on 68 prosenttia.

– Loman tarkoitus on irrottautua arjesta ja palautua. On hieno nähdä, että näin moni suomalainen antaa itselleen luvan pysähtyä ja levätä. Naiset näyttävät olevan erityisen hyviä varjelemaan loma-aikaa ja antamaan aikaa palautumiselle, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.

Vähemmän ruutuaikaa, enemmän omaa aikaa

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset erottuvat edukseen mobiilikäytön vähentämisessä. Jopa 44,5 prosenttia kertoo käyttävänsä puhelinta vähemmän lomalla kuin kotona.

Samalla:

  • 41,8 % arvostaa lomalla enemmän omaa aikaa
  • lähes kolmannes nukkuu lomalla pidempään
  • 44,3 % nauttii ruoasta enemmän kuin kotona
  • 30 % kokee lomalla olevansa sosiaalisempi ja avoimempi

– Kun arjen rutiinit jäävät taakse, on helpompi olla läsnä hetkessä – ilman jatkuvaa ruutuaikaa. Se tekee lomasta erityisen arvokkaan ja auttaa palautumaan aidosti, Kontulainen jatkaa.

Avainsanat

kesälomalomamatka

Yhteyshenkilöt

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.

Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye