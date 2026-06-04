Suomalaiset osaavat jättää työt kotiin lomalla
12.6.2026 08:30:00 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Apollon teettämä tuore tutkimus paljastaa, että jopa 79 prosenttia suomalaisista ei tee lainkaan, tai tekee hyvin vähän töitä lomamatkan aikana. Tutkimuksen mukaan naiset ovat töistä irrottautumisessa miehiä edellä.
Suomalaiset osaavat lomalla irtautua arjesta. Peräti 79 prosenttia kertoo jättävänsä työt kokonaan taka-alalle lomamatkan ajaksi. Naisista näin tekee 82 prosenttia, kun miehistä vastaava osuus on 68 prosenttia.
– Loman tarkoitus on irrottautua arjesta ja palautua. On hieno nähdä, että näin moni suomalainen antaa itselleen luvan pysähtyä ja levätä. Naiset näyttävät olevan erityisen hyviä varjelemaan loma-aikaa ja antamaan aikaa palautumiselle, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Vähemmän ruutuaikaa, enemmän omaa aikaa
Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset erottuvat edukseen mobiilikäytön vähentämisessä. Jopa 44,5 prosenttia kertoo käyttävänsä puhelinta vähemmän lomalla kuin kotona.
Samalla:
- 41,8 % arvostaa lomalla enemmän omaa aikaa
- lähes kolmannes nukkuu lomalla pidempään
- 44,3 % nauttii ruoasta enemmän kuin kotona
- 30 % kokee lomalla olevansa sosiaalisempi ja avoimempi
– Kun arjen rutiinit jäävät taakse, on helpompi olla läsnä hetkessä – ilman jatkuvaa ruutuaikaa. Se tekee lomasta erityisen arvokkaan ja auttaa palautumaan aidosti, Kontulainen jatkaa.
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Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
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