Teollisuuden investoinnit kääntyvät selvään kasvuun – myös palveluiden näkymät kohentuneet
11.6.2026 10:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna noin kuudella prosentilla. Investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2026 nousisi noin 10,7 miljardiin euroon.
”Investointinäkymät ovat selvästi parantuneet. Teollisuuden investointiaste nousee tänä vuonna ja yltää jo melko lähelle vuoden 2023 investointihuippua. Kiinteiden investointien ohella myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit ovat vilkastuneet”, sanoo EK:n pääekonomisti, johtaja Penna Urrila.
Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan tänä vuonna teollisuudessa noin yksitoista prosenttia. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa, ja myös kemianteollisuuden investoinnit kääntyvät kasvuun. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös pk-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti. Energiateollisuuden investoinnit kuitenkin laskevat edelleen vuosikymmenen alkuvuosien korkealta tasolta.
”Kehityksessä ilahduttavaa on investointien kiihtyminen useilla toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä. Kasvu ei ole pelkästään yksittäisten suurhankkeiden varassa. Laskussa olevalla energia-alallakin pitkän aikavälin investointipotentiaali on erinomainen, vaikka kuluvana vuonna investoinnit uuteen kapasiteettiin jäävät viime vuosien korkeasta tasosta”, Urrila toteaa.
Palvelualojen investointinäkymä parantunut jonkin verran
Palvelualojen investointiodotukset ovat vähän aiempaa paremmat. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna +18 pistettä eli suurempi osuus yrityksistä arvioi investointien kasvavan kuin vähenevän. Vielä viime vuonna investoinnit supistuivat hieman. Investointiaikomukset ovat vahvimmat tieto- ja viestintäpalveluissa, ja myös matkailuinvestoinnit kasvaisivat. Sen sijaan liikenteen toimialan näkymät ovat heikommat.
”Suomen talous on kääntynyt nousuun epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta, ja investointien kasvu tukee talouden kasvukäännettä. Maailmantalouden tilanne jatkuu kuitenkin huomattavan riskialttiina, millä on väistämättä vaikutuksia myös yritysten investointipäätöksiin. Epävarmuuksien jatkuessa Suomen on jatkossa vaalittava erityisen huolellisesti kilpailukykyään investointikohteena”, Urrila sanoo.
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Kevään 2026 aikana tehtyyn tiedusteluun vastasi 851 yritystä.
Investointitiedustelu, kesäkuu 2026
Lisätietoja:
Penna Urrila, pääekonomisti, p. 040 570 7860
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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