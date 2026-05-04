Näin suojaat lapsen ihon auringolta
12.6.2026 10:12:00 EEST | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote
Iho muistaa saamansa auringon UV-säteilyn koko elämän ajan. Siksi lapsen suojaaminen auringolta on tärkeää jo varhaislapsuudesta lähtien. Paras suoja syntyy varjosta ja peittävistä vaatteista – aurinkovoide täydentää suojaa silloin, kun ihoa jää paljaaksi.
Lapsena ja nuorena ihon toistuva pitkäaikainen altistuminen auringon ultraviolettisäteilylle (UV) ja ihon toistuva palaminen lisäävät ihosyövän riskiä myöhemmin elämässä. Suomessa sairastuu vuosittain yli 14 000 ihmistä ihosyöpään. UV-säteily on niiden merkittävin riskitekijä.
– Lapsen herkkä iho tarvitsee erityistä suojaa auringon UV-säteilyltä, sillä lapsen iho palaa helpommin kuin aikuisen. Auringon ultraviolettisäteily kuormittaa elimistöä koko elämän ajan, kertoo Allergia-, iho- ja astmaliiton terveyden edistämisen asiantuntija Katariina Ijäs.
Varjo ja vaatteet suojaavat tehokkaasti
Varjo tarjoaa tehokkaan suojan, sillä UV-säteilyä on varjossa jopa puolet vähemmän kuin suorassa auringonpaisteessa. Vauvat tulisi pitää kokonaan pois suorasta auringonvalosta. Keskipäivän voimakasta aurinkoa kannattaa välttää kello 11–15, jolloin UV-säteily on voimakkaimmillaan.
Varjon lisäksi lapsi tulee suojata peittävällä vaatetuksella. Pitkähihaiset vaatteet ja leveälierinen hattu suojaavat tehokkaasti ihoa. Tiiviisti kudotut ja tummemmat kankaat antavat paremman suojan kuin ohuet tai läpikuultavat materiaalit.
Erityisesti rannalla ja vesillä UV-säteily on voimakasta, minkä vuoksi lapsen olisi käytettävä uidessa pitkähihaista ja -lahkeista UV-uimapukua. Nykyisin lasten UV-suojavaatteiden valikoima on laaja. Niitä löytyy muuhunkin kuin rantakäyttöön.
Aurinkovoide täydentää suojaa
Paljaaksi jääville ihoalueille suositellaan lapsille tarkoitettuja aurinkosuojavoiteita tai -suihkeita, joissa suojakerroin (SPF) on 50. Herkälle ja atooppiselle iholle kannattaa valita Allergiatunnuksen saanut lapsille tarkoitettu aurinkosuojavoide tai -suihke.
Alle puolivuotiaan iholle ei saa laittaa aurinkosuojatuotteita ollenkaan. Myös alle kaksivuotiaat tulisi suojata auringolta ensisijaisesti vaatteilla ja varjolla eikä heille suositella suojavoiteita jatkuvaan käyttöön.
Voidetta levitetään riittävästi 20–30 minuuttia ennen ulosmenoa. Sitä on lisättävä säännöllisesti, erityisesti uimisen ja hikoilun jälkeen sekä kahden tunnin välein.
Osa atooppisen ihottuman hoitoon käytettävistä lääkevoiteista voi herkistää ihoa auringolle, jolloin ihon suojaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jos lääkevoidetta käytetään päivällä, sen tulee antaa imeytyä ihoon hyvin ennen aurinkosuojatuotteen levittämistä.
Suojaa myös lapsen silmät
Ihon suojaamisen lisäksi lasten silmien suojaaminen UV-säteilyltä on tärkeää. Lapsen silmän linssi päästää lävitseen enemmän UV-säteilyä kuin aikuisen silmä. UV-säteily lisää kaihiriskiä, erityisesti atooppista ihottumaa sairastavilla, jotka joutuvat hoitamaan pitkään silmänympärysihoa kortisonivoiteilla.
Lapselle kannattaa hankkia laadukkaat aurinkolasit, joissa on UV 100 %- tai UV 400 -merkintä ja jotka suojaavat myös sivulta tulevalta säteilyltä.
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Katariina IjäsTerveyden edistämisen asiantuntija
Allergia-, iho- ja astma- sekä terveyden edistämisen asiantuntija.
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Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
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