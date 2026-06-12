HSY:n hallituksen päätökset 12.6.2026 – jätehuollon taksa valmis kuulutettavaksi
12.6.2026 10:22:17 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä vesihuollon kehittämissuunnitelman vuosille 2025–2034 sekä jätehuollon alustavan taksan 1.1.2027 alkaen ja asettaa sen kuultavaksi. Lisäksi hallitus päätti pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeilta lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029.
Hallitus hyväksyi myös Helsingin Vuosaaren vesihuollon aluesaneerauksen hankesuunnitelman ja valitsi Helsingin Nuijamiestentie–Metsäläntien vesihuollon rakentamisen urakoitsijaksi VM Suomalainen Oy:n.
Hallitus merkitsi tiedoksi pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsauksen 2026 ja vuoden 2025 vastuullisuusraportin.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames.
HSY tiedottaa erikseen Vuosaaren vesihuollon aluesaneerauksesta ja Nuijamiestentie–Metsäläntien vesihuollon rakentamisesta.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
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Tietoja julkaisijasta
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