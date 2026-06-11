Helsinki-päivän vauva syntyi kello 00.40

Helsinki-päivän vauva painoi syntyessään 3 205 grammaa ja oli 53 senttimetriä pitkä. Uusi helsinkiläinen on Acharya Goman ensimmäinen lapsi.

Nimikkovauvaperinteen mukaisesti pormestari Daniel Sazonov vieraili onnittelemassa perhettä ja uutta vauvaa Naistenklinikalla Helsinki-päivän aamuna.



– Haluan toivottaa uudelle helsinkiläiselle ja koko perheelle paljon onnea ja iloa yhteisiin vuosiin. Helsinki-päivän vauvan perinne korostaa sitä, että Helsinki on lasten kaupunki. On tärkeää, että jokainen Helsingissä syntyvä saa kasvaa turvallisesti ja elää hyvää lapsuutta kotikaupungissaan, Sazonov onnittelee.



Perhe sai lahjaksi kotimaisen Metsola-merkin bodyn ja pipon. Lisäksi vanhemmat saivat onnittelukirjeen, jonka mukaan vauvaa odottaa 300 euron stipendi heti, kun hänet on kastettu tai merkitty väestörekisteriin.



Helsinki-päivän vauvan onnitteluperinne on jatkunut jo 61 vuoden ajan: ensimmäisen kerran Helsinki-päivän vauvaa juhlistettiin vuonna 1965.

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