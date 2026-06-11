Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki-päivän vauva syntyi kello 00.40

12.6.2026 11:12:01 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Helsingin kaupunki muistaa perinteisesti kaupungin syntymäpäivänä 12. kesäkuuta Helsingissä ensimmäisenä syntynyttä vauvaa. Tänä vuonna kaupunki onnittelee Goman perhettä, joiden vauva syntyi kello 00.40.

Helsingin pormestari Daniel Sazonov tervehtimässä Helsinki-päivän vauvaa 12.6.2026.
Tämän vuoden Helsinki-päivän vauva syntyi 12. kesäkuuta kello 00.40. Pormestari Daniel Sazonov vieraili onnittelemassa perhettä Naistenklinikalla Helsinki-päivän aamuna. Outi Neuvonen

Helsinki-päivän vauva painoi syntyessään 3 205 grammaa ja oli 53 senttimetriä pitkä. Uusi helsinkiläinen on Acharya Goman ensimmäinen lapsi. 

Nimikkovauvaperinteen mukaisesti pormestari Daniel Sazonov vieraili onnittelemassa perhettä ja uutta vauvaa Naistenklinikalla Helsinki-päivän aamuna.

– Haluan toivottaa uudelle helsinkiläiselle ja koko perheelle paljon onnea ja iloa yhteisiin vuosiin. Helsinki-päivän vauvan perinne korostaa sitä, että Helsinki on lasten kaupunki. On tärkeää, että jokainen Helsingissä syntyvä saa kasvaa turvallisesti ja elää hyvää lapsuutta kotikaupungissaan, Sazonov onnittelee.

Perhe sai lahjaksi kotimaisen Metsola-merkin bodyn ja pipon. Lisäksi vanhemmat saivat onnittelukirjeen, jonka mukaan vauvaa odottaa 300 euron stipendi heti, kun hänet on kastettu tai merkitty väestörekisteriin.

Helsinki-päivän vauvan onnitteluperinne on jatkunut jo 61 vuoden ajan: ensimmäisen kerran Helsinki-päivän vauvaa juhlistettiin vuonna 1965.

Pressmeddelandet publiceras på svenska på www.hel.fi/sv 
Press release in English will be published on www.hel.fi/en

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkihelsinki-päivä

Yhteyshenkilöt

Teija Kättö
ylihoitaja, HUS
teija.katto@hus.fi
040 4875308

Kuvat

Helsingin pormestari Daniel Sazonov tervehtimässä Helsinki-päivän vauvaa 12.6.2026.
Tämän vuoden Helsinki-päivän vauva syntyi 12. kesäkuuta kello 00.40. Pormestari Daniel Sazonov vieraili onnittelemassa perhettä Naistenklinikalla Helsinki-päivän aamuna.
Outi Neuvonen
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