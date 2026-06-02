Siemenpuu kohosi Joensuun torille – uusi maamerkki kertoo kasvusta ja tulevaisuudesta

Siemenpuu tuo näkyväksi Joensuun asemaa Euroopan metsäpääkaupunkina sekä metsien merkitystä Pohjois-Karjalan hyvinvoinnille, osaamiselle ja tulevaisuudelle. Johanna Ilvessalon, Pertti Kukkosen ja Pekka Ojalammin yhteisteoksen muoto on saanut inspiraationsa haavan lehtien havinasta ja maailmalle lennähtävistä siemenistä.

Taiteilijaryhmän mukaan teoksen idea syntyi yhteisestä pohdinnasta luonnon jatkuvuudesta ja Joensuun asemasta kansainvälisesti merkittävänä metsä- ja yliopistokaupunkina.

Halusimme luoda teoksen, joka heijastaa sekä luonnon herkkyyttä että ihmisen kykyä innovaatioihin. Siemenpuu symboloi kasvua, tiedon leviämistä ja uusien ajatusten syntymistä, tekijät kuvaavat.

Teos juhlistaa ja tuo esille ainakin seuraavat sata vuotta Euroopan metsäpääkaupunkia sekä koko maakunnan metsäsektorin huippuosaamista, iloitsee Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.

Kokemuksellista taidetta keskellä kaupunkia

Teoksen lamellirakenne elää valon ja tuulen mukana, muodostaen jatkuvasti muuttuvan pinnan. Kahtia avautuva muoto luo samalla suojaisan tilan, jonka läpi voi kulkea.

Siemenpuu kutsuu pohtimaan mitä haluamme kylvää tulevaisuuteen – ja millaisen metsän haluamme kasvattaa. Se ei ole vain kunnianosoitus luonnolle, vaan myös viesti toivosta, vastuusta ja yhteisestä tulevaisuudesta, työryhmän jäsenet kuvaavat.

Yhteinen kunnianosoitus Euroopan metsäpääkaupungille

Taideteoshankkeen käynnistäjänä ja koordinoijana on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Sen lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet 21 yritystä ja yhteistyökumppania.

Tätä projektia on ollut suuri ilo tehdä yhdessä taiteilijoiden, kumppaneiden ja lahjoittajien kanssa, kiittää Antti Toivanen.

Tilaisuudessa kuultiin tervehdykset taiteilijakolmikolta, Pohjois-Karjalan kauppakamarin puheenjohtaja Joonas Kekäleeltä sekä palkintolautakunnan puheenjohtajalta, kauppaneuvos Kyösti Kakkoselta. Paikalla olivat myös Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä sekä kaupungin edustajat Helena Hulmi, Pekka Kukkonen ja Sari Koskinen. Kesäisestä musiikista vastasi Rytmihäiriköt-orkesteri.

Siemenpuusta lyhyesti:

Avoin taideteoskilpailu järjestettiin syksyllä 2024 osana Pohjois-Karjalan kauppakamarin 70-vuotisjuhlavuotta.

Kilpailuun saatiin 73 ehdotusta eri puolilta Suomea.

Voittajaksi valikoitui ehdotus, jonka toteuttajat ovat kuvanveistäjät Pertti Kukkonen ja Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi.

Kuusi metriä korkea Siemenpuu sijoittuu Joensuun torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan.

Taideteoshanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Karjalan kauppakamari sekä 21 yritystä ja yhteistyökumppania.

Lisätietoja:

Antti Toivanen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari

+358 50 32 777 32

antti.toivanen@kauppakamari.fi

Pohjois-Karjalan kauppakamarin lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet:

Adaptia Solutions Oy Ltd

Oy Arbonaut Ltd

Broman Group Oy

E. Hartikainen Oy

Heikkinen Invest Oy

Iivari Mononen Oy

Joensuun yliopiston tukisäätiö sr

John Deere Forestry Oy

Kakkonen-Yhtiöt Oy

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr

Korhonen Yhtiöt Oy

Laakkonen Kiinteistöt Oy

LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Mantsinen Group Ltd Oy

Metsämiesten Säätiö sr

OP Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Stora Enso Oyj

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan Rahasto