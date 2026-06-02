Siemenpuu kohosi Joensuun torille – uusi maamerkki kertoo kasvusta ja tulevaisuudesta
12.6.2026 12:00:00 EEST | Pohjois-Karjalan kauppakamari | Tiedote
Joensuu sai tänään uuden maamerkin, kun Euroopan metsäpääkaupunki -teemainen ”Siemenpuu”-taideteos julkistettiin kauppatorilla. Kuuteen metriin kohoava teos symboloi kasvua, tiedon leviämistä ja uusien ajatusten syntymistä. Pohjois-Karjalan kauppakamarin koordinoiman taidehankkeen mahdollisti yli kaksikymmentä yhteistyökumppania.
Siemenpuu tuo näkyväksi Joensuun asemaa Euroopan metsäpääkaupunkina sekä metsien merkitystä Pohjois-Karjalan hyvinvoinnille, osaamiselle ja tulevaisuudelle. Johanna Ilvessalon, Pertti Kukkosen ja Pekka Ojalammin yhteisteoksen muoto on saanut inspiraationsa haavan lehtien havinasta ja maailmalle lennähtävistä siemenistä.
Taiteilijaryhmän mukaan teoksen idea syntyi yhteisestä pohdinnasta luonnon jatkuvuudesta ja Joensuun asemasta kansainvälisesti merkittävänä metsä- ja yliopistokaupunkina.
- Halusimme luoda teoksen, joka heijastaa sekä luonnon herkkyyttä että ihmisen kykyä innovaatioihin. Siemenpuu symboloi kasvua, tiedon leviämistä ja uusien ajatusten syntymistä, tekijät kuvaavat.
- Teos juhlistaa ja tuo esille ainakin seuraavat sata vuotta Euroopan metsäpääkaupunkia sekä koko maakunnan metsäsektorin huippuosaamista, iloitsee Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen.
Kokemuksellista taidetta keskellä kaupunkia
Teoksen lamellirakenne elää valon ja tuulen mukana, muodostaen jatkuvasti muuttuvan pinnan. Kahtia avautuva muoto luo samalla suojaisan tilan, jonka läpi voi kulkea.
- Siemenpuu kutsuu pohtimaan mitä haluamme kylvää tulevaisuuteen – ja millaisen metsän haluamme kasvattaa. Se ei ole vain kunnianosoitus luonnolle, vaan myös viesti toivosta, vastuusta ja yhteisestä tulevaisuudesta, työryhmän jäsenet kuvaavat.
Yhteinen kunnianosoitus Euroopan metsäpääkaupungille
Taideteoshankkeen käynnistäjänä ja koordinoijana on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Sen lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet 21 yritystä ja yhteistyökumppania.
- Tätä projektia on ollut suuri ilo tehdä yhdessä taiteilijoiden, kumppaneiden ja lahjoittajien kanssa, kiittää Antti Toivanen.
Tilaisuudessa kuultiin tervehdykset taiteilijakolmikolta, Pohjois-Karjalan kauppakamarin puheenjohtaja Joonas Kekäleeltä sekä palkintolautakunnan puheenjohtajalta, kauppaneuvos Kyösti Kakkoselta. Paikalla olivat myös Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä sekä kaupungin edustajat Helena Hulmi, Pekka Kukkonen ja Sari Koskinen. Kesäisestä musiikista vastasi Rytmihäiriköt-orkesteri.
Siemenpuusta lyhyesti:
- Avoin taideteoskilpailu järjestettiin syksyllä 2024 osana Pohjois-Karjalan kauppakamarin 70-vuotisjuhlavuotta.
- Kilpailuun saatiin 73 ehdotusta eri puolilta Suomea.
- Voittajaksi valikoitui ehdotus, jonka toteuttajat ovat kuvanveistäjät Pertti Kukkonen ja Johanna Ilvessalo sekä arkkitehti Pekka Ojalammi.
- Kuusi metriä korkea Siemenpuu sijoittuu Joensuun torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan.
- Taideteoshanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Karjalan kauppakamari sekä 21 yritystä ja yhteistyökumppania.
Lisätietoja:
Antti Toivanen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari
+358 50 32 777 32
antti.toivanen@kauppakamari.fi
Pohjois-Karjalan kauppakamarin lisäksi taideteosta ovat rahoittaneet:
Adaptia Solutions Oy Ltd
Oy Arbonaut Ltd
Broman Group Oy
E. Hartikainen Oy
Heikkinen Invest Oy
Iivari Mononen Oy
Joensuun yliopiston tukisäätiö sr
John Deere Forestry Oy
Kakkonen-Yhtiöt Oy
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sr
Korhonen Yhtiöt Oy
Laakkonen Kiinteistöt Oy
LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Mantsinen Group Ltd Oy
Metsämiesten Säätiö sr
OP Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Stora Enso Oyj
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan Rahasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti ToivanentoimitusjohtajaPohjois-Karjalan kauppakamariPuh:050 327 7732antti.toivanen@kauppakamari.fi
Liitteet
Pohjois-Karjalan kauppakamari on elinkeinoelämän edunvalvoja, vaikuttaja ja kouluttaja. Teemme työtä kilpailukykyisen ja yrityksille menestyksekkään maakunnan puolesta. https://pohjoiskarjalankauppakamari.fi
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