Aviador Kustannus

Matkaan perhosen siivin -tietoteos esittelee Suomen ja Euroopan päiväperhoslajistoa upein valokuvin

12.6.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Matkaan perhosen siivin on ainutlaatuinen kertomus päiväperhosten havainnoinnista ja kuvaamisesta Suomen ja Euroopan kauneimmilla luontopaikoilla.

Kansi: Juha Jantunen
Kansi: Juha Jantunen

Tari Haahtelan, Hannu Aarnion, Juha Jantusen ja Kimmo Saarisen tietokirja Matkaan perhosen siivin – Suomen ja Euroopan päiväperhosten jäljillä on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Tekijät kertovat kuvausmatkoista yli 20 maahan, päiväperhoslajistosta, elinympäristöistä, kotoperäisistä lajeista, uhanalaisuudesta ja suojelusta. Päiväperhoset ovat pölyttäjiä, ja lajiston muutokset ilmentävät herkästi niin ilmaston lämpenemistä kuin luontokatoakin. Tekijät ovat julkaisseet usealla kielellä päiväperhosoppaita, joita kirja täydentää ollen samalla kiehtova matkakirja luonnon ystäville.

Tari Haahtela, Hannu Aarnio, Juha Jantunen ja Kimmo Saarinen ovat pitkän linjan perhosharrastajia ja -kuvaajia.

HAAHTELA, TARI; AARNIO, HANNU; JANTUNEN, JUHA & SAARINEN, KIMMO : Matkaan perhosen siivin – Suomen ja Euroopan päiväperhosten jäljillä
340 sivua
ISBN 9789523815148
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen tietokirjallisuuspäiväperhosethyönteisetperhosetluontotietokirjallisuus

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Kuvat

Kansi: Juha Jantunen
Kansi: Juha Jantunen
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Tari Haahtelan kuva © Ari Haimi
Tari Haahtelan kuva © Ari Haimi
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Hannu Aarnio © Elina Puhakka
Hannu Aarnio © Elina Puhakka
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Juha Jantusen kuva © Juha Jantusen arkisto
Juha Jantusen kuva © Juha Jantusen arkisto
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Kimmo Saarisen kuva © Hanne Kosonen
Kimmo Saarisen kuva © Hanne Kosonen
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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