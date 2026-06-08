Matkaan perhosen siivin -tietoteos esittelee Suomen ja Euroopan päiväperhoslajistoa upein valokuvin
12.6.2026 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Matkaan perhosen siivin on ainutlaatuinen kertomus päiväperhosten havainnoinnista ja kuvaamisesta Suomen ja Euroopan kauneimmilla luontopaikoilla.
Tari Haahtelan, Hannu Aarnion, Juha Jantusen ja Kimmo Saarisen tietokirja Matkaan perhosen siivin – Suomen ja Euroopan päiväperhosten jäljillä on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Tekijät kertovat kuvausmatkoista yli 20 maahan, päiväperhoslajistosta, elinympäristöistä, kotoperäisistä lajeista, uhanalaisuudesta ja suojelusta. Päiväperhoset ovat pölyttäjiä, ja lajiston muutokset ilmentävät herkästi niin ilmaston lämpenemistä kuin luontokatoakin. Tekijät ovat julkaisseet usealla kielellä päiväperhosoppaita, joita kirja täydentää ollen samalla kiehtova matkakirja luonnon ystäville.
Tari Haahtela, Hannu Aarnio, Juha Jantunen ja Kimmo Saarinen ovat pitkän linjan perhosharrastajia ja -kuvaajia.
HAAHTELA, TARI; AARNIO, HANNU; JANTUNEN, JUHA & SAARINEN, KIMMO : Matkaan perhosen siivin – Suomen ja Euroopan päiväperhosten jäljillä
340 sivua
ISBN 9789523815148
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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