Tervakankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
12.6.2026 11:18:52 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Tervakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Tervakankaan tuulivoimahanke sijoittuu Puolangan kunnan pohjoisosaan, Joukokylän eteläpuolelle, noin 20 kilometriä Puolangan keskustaajamasta koilliseen. Noin 1780 hehtaarin hankealueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä noin 63 MW. Yksittäisen voimalan teho on noin 7 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, napakorkeus 200 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä. Selostuksessa on ns. 0-vaihtoehdon lisäksi tarkasteltu yhtä toteutusvaihtoehtoa. Sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavan hankealueelta 110 kV voimajohdolla Kajave Oy:n Seitenoikea-Puolanka 110 kV voimajohtoon. Hankkeessa selvitetään myös sähkön varastoinnin mahdollisuutta sähköaseman yhteyteen.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta. Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisaikana 13 lausuntoa ja 4 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia muun muassa valtakunnalliseen maisema-alueeseen ja liito-oravan elinympäristöön
Tervakankaan tuulivoimahanke sijoittuisi valtakunnallisen maisema-alueen Kainuun vaarakylien Joukokylän ja Kempasvaaran välittömään läheisyyteen, johon hankkeesta aiheutuisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Hankkeen arvioidaan aiheuttavan merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia maisemavaikutusten lisäksi myös poronhoitoelinkeinoon kohdistuvien vaikutusten kautta. Uuteen johtokäytävään sijoittuva 20 kilometrin pituinen sähkönsiirtolinja kulkee useiden suojelualueiden läheisyydessä, ja yhteysviranomainen on todennut sen olevan merkittävä haaste liito-oravan elinympäristöjen kannalta. Merkittäviä vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan myös pintavesiin, linnustoon, arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä muutamiin luontokohteisiin.
YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kiiminkijoen, Ison Jänisjärven lehdon ja leton, Huokostörmän, Kuirivaaran ja Iso Saarisuon Natura-alueille. Lupa- ja valvontavirasto edellyttää arviointien täydentämistä.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/tervakangas-tuulivoima-YVA
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Yhteyshenkilöt
Mari Isojärvi, ympäristöasiantuntija, p. 0295 255 996, mari.isojarvi@lvv.fi
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