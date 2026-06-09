Vantaan ja Keravan hyvinvointialueVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pelastuslautakunta päätti uusista viroista ja myönsi avustuksia

12.6.2026 10:08:26 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

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Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 11.6.2026 pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita, talouden ja toiminnan seurantaa sekä teki päätöksiä avustuksista ja uusien virkojen perustamisesta.

Neljä pelastusajoneuvoa.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksiköitä. Henna Inkinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Toiminnan ja palvelutason kehitystä tarkasteltiin

Pelastuslautakunta merkitsi tiedoksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsauksen ja omavalvontaraportin vuoden 2026 ensimmäiseltä neljännekseltä. 
Raportin mukaan pelastuslaitoksen palveluiden saatavuudessa on alueellisia haasteita, mutta toimintavalmius on kokonaisuutena parantunut edeltäviin vuosiin verrattuna. Kehitystä tukevat muun muassa uudet paloasemat sekä liikennevalo-ohjauksen kehittäminen. 
Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut ovat olleet hyvällä tasolla, ja turvallisuusviestintä on tavoittanut aiempaa enemmän asukkaita. 

Avustuksia sopimuspalokunnille ja henkilöstön liikuntaan

Pelastuslautakunta päätti myöntää sopimuspalokuntien kiinteistöjen korjaus- ja ylläpitoavustuksia vuodelle 2027 yhteensä 29 000 euroa. Avustuksia myönnetään perusparannushankkeisiin, joilla parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja tuetaan pelastustoimen palveluiden tuottamista.
Lisäksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen urheilijat ry:lle myönnettiin 8 250 euron avustus vuodelle 2026 henkilöstön liikunta- ja harrastustoiminnan tukemiseksi.

Uusia virkoja toimintavalmiuden turvaamiseksi

Pelastuslautakunta päätti perustaa 12 palomiehen virkaa 1.9.2026 alkaen. Uudet virat liittyvät erityisesti pelastustoiminnan toimintavalmiuden parantamiseen ja uusien paloasemien käyttöönottoon. Lisäksi lautakunta päätti perustaa kaksi määräaikaista palotarkastajan virkaa. Virat liittyvät onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmän käyttöönottoon ja sen edellyttämään lisäresursointiin.

Ajankohtaiset asiat ja muut tiedoksi merkityt asiat

Pelastuslautakunta merkitsi tiedoksi myös pelastusjohtajan ajankohtaiset asiat sekä muita tiedoksi annettuja kokonaisuuksia.

Avainsanat

keski-uudenmaan pelastuslaitospelastuslautakunta

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