Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallitus hidastaa luonnonarvomarkkinoiden käynnistymistä
12.6.2026 11:56:38 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Ympäristövaliokunnan sd-ryhmä pitää huolestuttavana hallituksen luonnonsuojelulakiin ajamaa muutosta, jolla lisättäisiin kestävyysraportointivelvollisten yritysten hallinnollista taakkaa.
– Hallituksen tavoite edistää luonnonarvomarkkinoita on erittäin kannatettava, mutta EU:n vaatimaa tiukempi raportointivelvoite uhkaa jarruttaa markkinoiden käynnistymistä. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen rahoitusvajeen arvioidaan olevan jopa miljardi euroa vuodessa ja on selvää, että julkinen rahoitus ei yksin riitä vastaamaan tarpeeseen, toteaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto.
– Uuden velvoitteen lisääminen kestävyysraportointivelvollisille yrityksille on ratkaisuna yksinkertaisesti huono, kiteyttää kansanedustaja Marko Asell. – Velvoitteesta seuraa lisäsääntelyä ja hallinnollista taakkaa juuri niille yrityksille, jotka ovat jo pyrkineet vapaaehtoisesti tunnistamaan, vähentämään ja raportoimaan luontovaikutuksiaan sekä tuomaan luonnon monimuotoisuutta näkyväksi osaksi vastuullisuustyötään.
Luonnonarvohehtaareja on käytetty aiemmin vapaaehtoisessa ekologisessa kompensaatiossa, jossa aiheutettuja luontohaittoja on hyvitetty parantamalla luonnon tilaa toisaalla.
– Luonnonsuojelulain muutoksen myötä luodaan uutta vihreää liiketoimintaa, kun luonnonarvohehtaareja voidaan myydä myös vapaaehtoisina luontotekoina, joista muodostuvat luonnonarvomarkkinat hyödyttävät maanomistajaa, vastuullisuutensa osoittavaa ostajaa ja ennen kaikkea luontoa. Kun viranomaiset varmentavat luontoteot ja niiden riittävän pysyvyyden luotettavasti ja kaupankäynti on avointa, meillä on mahdollisuus olla luonnonarvomarkkinoiden edelläkävijä, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.
– Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan sekä sääntelyä että kannustimia. Viime kaudella luonnonsuojelulakiin lisättiin vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio, mutta uudessa poliittisessa ohjelmassamme katsomme, että vapaaehtoisuudesta on pyrittävä kohti velvoittavuutta. Samaan aiheuttaja maksaa -periaatteeseen nojaa myös maankäytön muutosmaksu, joka pyrkii ohjaamaan rakentamista pois luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiseltä metsämaalta. Luontolain säätäminen tarjoaisi kehyksen luontokadon pysäyttämiseen tähtääville toimille ilmastolain tavoin, hahmottelee kansanedustaja Johan Kvarnström.
Ympäristövaliokunnan sd-ryhmä jätti vastalauseen valiokunnan tänään valmistuneeseen luonnonsuojelulain muutoksia koskevaan mietintöön.
Yhteyshenkilöt
Johan KvarnströmKansanedustaja - RiksdagsledamotPuh:050 514 4080
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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