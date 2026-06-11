SAK, Akava ja STTK: Palkkavarmuus vahvistaa kokonaisturvallisuutta
12.6.2026 10:07:42 EEST | Akava ry | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt ovat tyytyväisiä syntyneeseen sopuun yhteisistä pelisäännöistä, jotka liittyvät drooniuhkatilanteisiin. Yhteisellä suosituksella työelämässä noudatettavista toimintatavoista vahvistetaan kokonaisturvallisuutta.
– Osapuolet tulkitsevat voimassa olevaa työlainsäädäntöä palkanmaksuvelvollisuudesta eri tavoin. Silti nyt myös työnantajapuoli on mukana suosittelemassa, että työntekijälle maksetaan palkka tilanteessa, jossa tämä on estynyt tekemästä työtään viranomaisen drooniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Palkkavarmuus hälvensi työntekijöiden epätietoisuuden. Nyt mennään turvallisuus edellä kuten kuuluukin, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.
Akavan puheenjohtaja Maria Löfgrenin mukaan myös tilanteen mahdolliseen vaikeutumiseen on varauduttava.
– Siltä varalta, että drooniuhista johtuvat vaaratilanteet yleistyvät ja niistä aiheutuu vaara-alueen työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia, tarvitaan työnantajien kesken tasausmalli. Sovimme, että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja. Lähtökohtana on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Mikäli turvallisuustilanne heikkenee, voidaan selvityksen pohjalta viipymättä aloittaa tarvittavan lainsäädännön valmistelu, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sanoo.
STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi on tyytyväinen neuvotteluiden onnistumiseen.
– Suomea pidetään varautumisen mallimaana. Tässä neuvottelussa epäonnistuminen olisi ollut kansalaisille huono viesti. Suositus ohjaa noudattamaan viranomaisen vaaratiedotteita ja sopimaan drooniuhkatilanteisiin liittyvistä toimintaohjeista työpaikoilla. Työnantaja- ja työntekijäliittojen on myös hyvä arvioida toimialakohtaisesti tarvittavia lisätoimenpiteitä. Epätietoisuus ja epävarmuus vähentyvät tämän suosituksen myötä, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi arvioi.
Työelämäsuositukset drooniuhkatilanteiden varalta
Lisätietoja
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta p. 020 774 0100
Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren p. 040 568 2798
STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi p. 050 346 08 47
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Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
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